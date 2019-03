Milano. ‘Selfiecat’, Municipio 4 lancia ‘contest’ fotografico per i gatti e i loro padroni

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 7 marzo 2019 – “Mici e micioni spopolano in rete e sui social network sono fra i soggetti più gettonati. Abbiamo pensato ‘premiare’ questo amore dei milanesi verso i felini, domestici e non, promuovendo due contest fotografici, che si inseriscono nel ricco cartellone di iniziative dell’evento ‘la città dei gatti’ realizzato da Wow-spazio fumetto in collaborazione con il Municipio 4”. Ne dà notizia il Presidente del Municipio 4 Paolo Guido Bassi, che così sottolinea la vocazione ‘pet friendly’ del Municipio 4. “Siamo molto attenti – ricorda – alle tematiche legate agli animali d’affezione, che ‘popolando’ molte case del nostro territorio, sono di fatto parte integrante della vita di migliaia di cittadini del municipio. Abbiamo lavorato tanto ammodernando, riqualificando e attrezzando le aree cani dei nostri spazi verdi, abbiamo realizzato la prima area di mobility dog libera e gratuita al parco Alessandrini, abbiamo coinvolto educatori e addestratori cinofili per ‘lezioni’ gratuite per la cittadinanza e promosso numerose altre iniziative. Ora, collaborando con l’evento realizzato dal Museo del Fumetto, apriamo una finestra interessante anche sull’universo ‘felino’”.

AUTOSCATTO A SEI ZAMPE – Il contest più simpatico, spiega Bassi, “l’abbiamo battezzato: selfiecat. Questo concorso è riservato a tutti gli amanti dei selfie e per partecipare occorre inviare un autoscatto che mostri il gatto e il suo umano. Le tre immagini con coppie, felino e umano, più simili oppure più creative e divertenti, a insindacabile giudizio della giuria, saranno pubblicate sulle pagine di Gatto Magazine e riceveranno una targa ricordo. Una selezione delle prime 100 immagini arrivate diventerà un ebook distribuito gratuitamente. Per partecipare a questo contest occorre inviare le immagini a questa mail: selfiecat@lacittadeigatti.it

MILANO E MUNICIPIO 4 E I GATTI – L’altro contest, prosegue il Presidente Bassi, “si divide in due sezioni, che puntano l’attenzione sulla città e i gatti. Ispirato a quanto scritto da Italo Calvino ne ‘Il Giardino dei gatti ostinati: La città dei gatti e la città degli uomini stanno l’una dentro l’altra, ma non sono la medesima città’, questo concorso chiede, a chi ama i gatti e la fotografia, di immortalare i gatti e la loro città: i loro luoghi segreti, i loro rituali, il loro dominio… in casa e all’esterno”. Le migliori foto, diventeranno una mostra digitale e un reportage pubblicato sulle pagine di Gatto Magazine . Le prime tre immagini classificate riceveranno una targa ricordo. Una selezione delle prime 100 immagini diventerà un ebook distribuito gratuitamente. Per partecipare a questo contest occorre inviare le immagini a questa mail: lacittadeigatti@lacittadeigatti.it

Una sezione ‘speciale’ riguarda appunto il Municipio 4. In questo caso le 12 immagini più belle selezionate da una giuria di professionisti e delegati del Municipio 4 potranno essere utilizzate per un eventuale calendario del 2020. Le prime tre immagini classificate riceveranno una targa ricordo. Anche in questo caso, una selezione delle prime 100 immagini diventerà un ebook distribuito gratuitamente. Per partecipare a questo contest occorre inviare le immagini accompagnandole con la parola chiave Municipio 4: lacittadeigatti@lacittadeigatti.it.

REGOLE PER PARTECIPARE – Per partecipare a questo contest occorre indicare oltre ai dati dell’autore oltre al luogo dello scatto. Una giuria degli esperti, redattori di Gatto Magazine e fotografi professionisti, selezioneranno, tra tutte le immagini pervenute entro il 14 marzo, le 3 finaliste che saranno premiate il 17 marzo presso Wow Spazio Fumetto. Ogni autore potrà inviare al massimo tre immagini per ogni contest.

Le immagini devono essere in alta risoluzione e di buone dimensioni e di buona qualità: se fossero troppo piccole o sfocate saranno eliminate. Allo stesso modo saranno eliminate le immagini senza i dati dell’autore (nome, cognome e mail) oltre, naturalmente, il nome del micio.

Per partecipare ai contest LA CITTÀ DEI GATTI e LA CITTÀ DEI GATTI MUNICIPIO 4 occorre che ogni immagine riporti oltre ai dati dell’autore anche il luogo dello scatto (giorno, via e città). Nel caso di una foto inviata per il contest e LA CITTÀ DEI GATTI MUNICIPIO 4 occorre accompagnarla con la parola chiave Municipio 4.

Tutte le informazioni su: www.lacittadeigatti.it

Redazione