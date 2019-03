Nella notte intervento di trasporto di organi da Abbiategrasso a Udine

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 7 marzo 2019 – Continua l’attività di collaborazione tra la Polizia Locale di Abbiategrasso e la sala operativa emergenza e urgenza di AREU.

Nel corso della notte tra il 5 ed il 6 marzo, gli Agenti del Comando abbiatense, coordinati dal Comandante Maria Malini, hanno portato a termine un’altra brillante missione con destinazione Udine.

Gli operatori del 118 di presidio all’Ospedale Niguarda di Milano, con la supervisione del dottor Massimiliano Citterio, hanno contattato la Comandante Malini per comunicare la necessità di supportare le attività dell’Agenzia Regionale Lombarda.

Mancava poco all’alba e gli operatori del Comando abbiatense erano già operativi a bordo del veicolo di servizio Alfa Romeo Giulia lungo l’autostrada A4 Torino-Venezia. Il compito degli agenti era speciale, due organi erano attesi con urgenza dall’equipe medica pronta nella sala operatoria del padiglione trapianti dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Al fine di ridurre al minimo i tempi di attesa, è stata allertata la centrale operativa del Comando di Polizia Locale friulano, i cui operatori hanno inviato in supporto dei colleghi una pattuglia del pronto intervento. L’incontro è avvenuto poco dopo l’uscita del casello autostradale e i due equipaggi hanno proceduto congiuntamente fino all’ingresso del presidio ospedaliero.

“Ancora una volta la Polizia Locale di Abbiategrasso ha contribuito con orgoglio alla macchina dei soccorsi, grazie anche alla precisa e puntuale collaborazione con il Personale del 118 – SOREU, quotidianamente in prima linea per questa preziosa attività”.

V. A.