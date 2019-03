PANINI COMICS SBARCA A CARTOOMICS CON IL RITORNO DI CONAN IL BARBARO E BEASTARS

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 7 marzo 2019 – Panini Comics, leader nel settore dell’intrattenimento per fumetti in Italia, parteciperà alla ventiseiesima edizione di Cartoomics, fiera per appassionati che avrà luogo dall’8 al 10 marzo presso lo spazio Fiera Milano di Rho. Tra le novità del 2019 il ritorno di Conan il Barbaro e l’arrivo in Italia del manga Beastars.

A Cartoomics la casa editrice presenterà la nuova collana dedicata a Conan il Barbaro, in uscita nelle librerie il 14 marzo, un grande ritorno che sarà celebrato in anteprima sabato 9 marzo alle 14.30 all’interno dell’Agorà 1 alla presenza di Mahmud Asrar, disegnatore degli interni delle nuove storie del supereroe, firmate dallo sceneggiatore Jason Aaron. A condurre l’incontro, intitolato “Qual è il meglio della vita?”, Marcello Marco Lupoi, direttore editoriale di Panini Comics e Nicola Peruzzi, coordinatore editoriale. Conan il Barbaro, noto anche come Conan il Cimmero, è un personaggio letterario creato dallo scrittore Robert E. Howard sulle pagine del racconto fantasy La fenice sulla lama (1932) e reso celeberrimo sul grande schermo da Arnold Schwarzenegger. Nato in Cimmeria nel corso dell’Era hyboriana successiva alla caduta di Atlantide, Conan è un guerriero nato, la cui vita è segnata fin dall’adolescenza da viaggi e da epocali battaglie. Si tratta di un ritorno in pompa magna per Conan, con storie moderne e originali, ma allo stesso tempo ben radicate nella tradizione del personaggio.

Il 14 marzo sarà anche la data di uscita del numero 1 di Beastars. Manga rivelazione del 2018, e vincitore in Giappone di diversi premi, nel 2019 ne è stata annunciata anche la serie animata ufficiale. Beastars affronta da un punto di vista eccentrico, surreale e originalissimo tematiche quali la discriminazione razziale, le difficoltà relazionali e il senso di inadeguatezza tipico dell’adolescenza. Il fumetto, creato da Paru Itagaki, è ambientato in un mondo popolato da animali antropomorfi che vede la convivenza fra erbivori e carnivori. Il manga è incentrato su Legoshi, un lupo grigio studente dell’istituto Cherryton. Nonostante la bontà d’animo e la rara gentilezza, Legoshi è odiato e temuto dai compagni a causa dei pregiudizi sulla sua specie. A scuola divide il dormitorio con altri canidi e fa parte del club di teatro, lavorando dietro le quinte e fungendo da accompagnatore della stella nascente del club, il cervo rosso Louis. Quando l’alpaca Tem, compagno di Legoshi, viene trovato morto, sul protagonista ricadono inevitabilmente i sospetti di molti studenti.

Panini Comics dà quindi appuntamento agli amanti del fumetto a Cartoomics per conoscere dal vivo le novità di un 2019 che si presenta ricco di appuntamenti imperdibili.