(mi-lorenteggio.com) Cusago, 7 marzo 2019 – L’Amministrazione Comunale e l’Oratorio San Carlo organizzano “Carnevale insieme” per i bambini e le loro famiglie.

Ore 15: Sfilata dei carri

Ore 16: in Corte Madonnina, animazione con il duo di artisti ‘Cip e Ciop Show Carnival edition’

Ore 19.30 In Oratorio Pizza e Festa in maschera, con animazione musicale.

Redazione