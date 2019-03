STRAMILANO 2019, CAMBIAGHI E ROSSI: REGIONE LOMBARDIA AL NASTRO DI PARTENZA CON LA SUA ‘SQUADRA’ E LA SUA MAGLIETTA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 07 marzo 2019 – Regione Lombardia correrà la Stramilano

2019 con una propria ‘squadra’ caratterizzata da una maglietta

dedicata all’evento. Lo hanno comunicato l’assessore allo Sport

e Giovani Martina Cambiaghi e il sottosegretario ai Grandi

eventi sportivi Antonio Rossi intervenuti oggi a Palazzo Marino

alla conferenza stampa di presentazione della gara in programma

a Milano domenica 24 marzo.

L’idea di partecipare alla ‘Stramilano’ con un team della

Regione è piaciuta al presidente Attilio Fontana che ha subito

raccolto le tante istanze degli sportivi che lavorano nelle sedi

regionali e da sempre presenti alla più nota delle corse

milanesi.

Per rendere riconoscibile la ‘squadra’ di Regione Lombardia, è

stata realizzata una maglietta, scelta dopo un ‘contest’ rivolto

ai dipendenti chiamati al voto per selezionare il disegno

distintivo della squadra del #teamlombardia.

MAGLIETTA ‘LA LOMBARDIA CHE CORRE’ – Hanno aderito

all’iniziativa circa 500 appassionati, la maglietta scelta, di

colore bianco, con un disegno che rappresenta due atleti, e la

scritta ‘La Lombardia che corre’ con il logo della rosa camuna,

ha raggiunto il 60% dei consensi.

CAMBIAGHI: UNA FESTA PER PROMUOVERE SPORT – “Abbiamo colto

l’occasione di questa tradizionale giornata di festa – ha

spiegato l’assessore regionale Martina Cambiaghi – per

rafforzare il nostro impegno nel diffondere sempre di più la

pratica sportiva. E’ bello vedere che anche molti dipendenti

della Regione correranno la Stramilano con la maglietta del

#teamlombardia. Invito tutti i lombardi, bambini, giovani,

famiglie, sportivi dilettanti e professionisti – ha concluso

Cambiaghi – a partecipare all’evento. Lo farò anch’io, non solo

per viverne gli aspetti agonistici ma anche e soprattutto per

scoprire il territorio, la Milano che per, la fretta quotidiana,

spesso non abbiamo tempo di osservare e apprezzare”.

ROSSI: EVENTO UNICO CHE UNISCE VARI ASPETTI – “Non ho mai perso

un appuntamento con la Stramilano. Si tratta di una bellissima

giornata di festa – ha aggiunto il sottosegretario Antonio

Rossi – e un modo per vivere Milano da un altro punto di vista.

È un evento unico capace di unire sport, solidarietà,

divertimento e condivisione per dilettanti e per professionisti.

Gli appassionati sportivi lombardi potranno correre per poter

migliorare i propri tempi, per poter battere un amico o per

trascorrere, magari con i propri figli, una giornata di sport”.

