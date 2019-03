Superstrada Vigevano – Malpensa. I Sindaci: ““Non possiamo perdere ulteriore tempo su analisi costi/benefici”

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 7 marzo 2019 – Dopo la lettera inviata il giorno 22-02-2019 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti c.a. Ministro On.le Danilo Toninelli, di cui si è fatto promotore il Sindaco di Vigevano Andrea Sala e a cui hanno aderito i Sindaci di Abbiategrasso, Magenta, Ozzero e Robecco sul Naviglio, nella giornata di giovedì 28-02-2019, una delegazione dei suddetti Sindaci si è recata presso gli Uffici ANAS di Milano, previa convocazione da parte dell’Ing. Dino Vurro, Responsabile per il Coordinamento Territoriale Nord Ovest.

Nel corso dell’incontro l’Ingegnere ha confermato di essere stato interessato a una richiesta del M5s di studio alternativo in merito al progetto della Superstrada Vigevano-Malpensa, nonostante l’Iter di approvazione della medesima fosse ormai giunto a conclusione.

L’Ing. Vurro, tuttavia, ha confermato che ANAS ha escluso la possibilità di tracciati alternativi a quello già approvato per ragioni tecniche, riassunte in una relazione da lui stesso elaborata. La stesura di questa relazione ha comportato un inutile allungamento sulla pubblicazione del bando delle due gare d’appalto (tratta C – dicembre 2018, tratta A primavera 2019).

Il progetto alternativo di M5s non è infatti una novità, bensì la fotocopia di quanto già proposto nel 2015 da Città Metropolitana. Tuttavia, abbiamo appreso che il percorso che conduce agli appalti della Tratta C, è attualmente alla cosiddetta fase di “Verifica e Validazione” (conclusione entro marzo), cui segue la cosiddetta “Verifica di Ottemperanza” della durata massima di 60 gg. (a cura del Ministero dell’Ambiente e del Ministero dei Beni Culturali). A queste fasi non seguirà l’approvazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in quanto trattasi di progetto in Legge Obiettivo. Alla luce di queste considerazioni, l’Ing. Vurro ritiene ragionevolmente appaltabile l’Opera entro l’estate 2019.

I Sindaci della tratta dichiarano: “Non possiamo perdere ulteriore tempo su analisi costi/benefici, in quanto l’opera dopo 20 anni di gestazione ha trovato pieno accordo tra Stato, Regione e maggioranza dei Comuni in merito allo stralcio VigevanoAbbiategrasso-Magenta, anche in funzione dello sviluppo dell’aeroporto di Malpensa che vede, da una parte, un forte recupero di passeggeri dopo l’abbandono dello scalo da parte di Alitalia e, dall’altro, la conferma di essere uno dei più importanti Terminal Cargo d’Europa, punto di riferimento essenziale per le Imprese del Sud-Ovest Lombardia. Lo sviluppo del nostro territorio non può più attendere, occorre far presto e attuare gli accordi sottoscritti a livello Ministeriale”.