(mi-lorenteggio.com) 8 marzo 2019. A Marcallo con Casone nasce CIVICA, nuovo soggetto politico di ispirazione civica che parteciperà alle prossime Elezioni Comunali. Il progetto si pone l’obiettivo di proporre un nuovo modo di gestire il bene comune, mettendo al centro le persone e la loro partecipazione attiva.

CIVICA si presenterà alle cittadine e ai cittadini sabato 16 marzo, dalle 16.30 in piazza Bubry a Casone e domenica 17 marzo, dalle 8.00 in piazza Italia a Marcallo.

Perché una Lista.

L’ipotesi di formare una Lista civica nasce da un gruppo di cittadine e cittadini di Marcallo con Casone, spinti dalla volontà di proporre qualcosa di nuovo che potesse intercettare tutti coloro a cui sta a cuore il bene e la cura del nostro Comune. Nei mesi di gennaio e febbraio 2019 è iniziato un lavoro di raccolta e di sintesi delle idee per la scrittura di un Programma amministrativo che fosse condiviso, discusso e migliorato partendo dall’esperienza e dalle attenzioni di ciascuno di noi. Con il passare delle settimane, il gruppo si è progressivamente allargato, aggregando le persone, sommandone i progetti, le competenze, le premure.

Oggi possiamo affermare di aver concluso la prima fase di questo sforzo e di poter offrire una proposta rappresentativa delle tante realtà presenti nella nostra comunità.

Le Elezioni Comunali 2019 sono alle porte, e noi ci saremo.

Perché CIVICA.

CIVICA parte da una consapevolezza e da un forte senso di responsabilità: siamo cittadini che hanno deciso di dedicarsi in prima persona al bene di Marcallo con Casone.

Crediamo che la forza delle idee debba aver ragione su quella delle ideologie e che occorra affermare il valore delle persone sopra quello dei personalismi.

Molti di noi sono già attivi nella comunità o lo sono stati. Qualcuno ha già fatto politica, e crediamo che questo non sia un limite, ma anzi un bagaglio di competenze necessario per rappresentare un’alternativa credibile per la gestione delle risorse pubbliche.

Il modello dell’uomo solo al comando oggi è riduttivo e di corto respiro, limita la fantasia, si appiattisce su cose già fatte, frena lo slancio, mortifica l’entusiasmo.

Noi vogliamo proporre un cambio di passo per farci portavoce di un nuovo metodo di amministrare, che metta il gruppo e le persone al centro. Lo chiameremo: il modello di squadra.

Ci piacerebbe dire di essere cittadini per i cittadini e con i cittadini.

Riteniamo, infatti, che la nostra proposta non debba, non possa esaurirsi fra noi. Anzi, è fondamentale coinvolgere da subito ogni abitante di Marcallo con Casone. In questo crediamo e su questo puntiamo: ricostruire un senso di appartenenza alla comunità.

Negli ultimi anni viviamo fenomeni preoccupanti di disinteresse e di sfiducia diffusi, non solo nella politica. Anche nelle associazioni – soggetti fondamentali su cui si basa la qualità della vita in un paese – assistiamo a un crescente fenomeno di scarsa partecipazione.

Sentiamo come reale e concreto il rischio di diventare persone più egoiste e più sole, e spesso a farne le spese sono proprio i più fragili, perché anziani, malati, poveri.

Senza un rinnovato impegno civico di ciascuno per il bene comune e per i membri della propria comunità, qualcuno è destinato a rimanere abbandonato a sé stesso. Questa proposta vuole essere l’inizio di un percorso più ampio, che possa riportare il senso civico al centro della comunità, favorendo l’aggregazione, la solidarietà, la vicinanza.

Vogliamo sostituire l’egoismo dell’Io con la forza del Noi. Vogliamo pensare un Comune al plurale.

Vieni a conoscerci!

Per restare in contatto: civica.mcc@gmail.com

V.A.