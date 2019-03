BANDO IES PER SICUREZZA E AMBIENTE, A IMPRESE 9 MILIONI DI EURO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 08 marzo 2019 – Con 598 domande sulla sicurezza pari a

2.247.699 di euro e 1015 sulla sostenibilità ambientale pari a

7.538.423 di eruo si chiude il bando Ies Lombardia (Impresa

eco-sostenibile e sicura) per un totale di 9.786.122 milioni di

euro. Un provvedimento dell’assessorato allo Sviluppo Economico

guidato da Alessandro Mattinzoli, realizzato nell’ambito

dell’Accordo per la Competitività con il Sistema Camerale

Lombardo. È finalizzato a sostenere investimenti innovativi sia

per la sicurezza sia per la riduzione dei consumi energetici e

dell’impatto ambientale delle micro e piccole imprese

commerciali e dell’artigianato. Le risorse complessivamente

disponibili erano pari a 9 milioni di euro, 8 milioni di Regione

Lombardia e un milione delle Camere di Commercio.

DUE MISURE – Due le aree di intervento: il bando si divide su

due linee: la prima, Misura A, è per la sicurezza (ad es.

sistemi antifurto, antirapina o antintrusione ad alta

tecnologia) o per l’acquisto di dispositivi di pagamento per la

riduzione del flusso di denaro contante. La seconda (Misura B) è

per apparecchiature e impianti per la riduzione del consumo

energetico e dell’impatto ambientale della loro attività.

MATTINZOLI: GRANDE SODDISFAZIONE – “Questi dati – ha osservato

Mattinzoli – premiano un provvedimento frutto di un metodo

vincente, quello dell’ascolto delle esigenze vere di chi lavora

e produce. La collaborazione con i corpi intermedi, come per

esempio le Camere di Commercio, è fondamentale e strategica per

la crescita di tutto il nostro tessuto produttivo. Siamo

soddisfatti che artigiani e commercianti lombardi stiano

partecipando massivamente alle misure messe da noi in campo. Se

da una parte le istituzioni, come Regione Lombardia, si mostrano

sempre attente e al fianco delle imprese, dall’altra queste

manifestano tutta la propria volontà di affrontare le sfide.

NEL DETTAGLIO I DATI SULLE PROVINCE:

SICUREZZA – Per quanto riguarda la misura sulla sicurezza sono

arrivate: 86 per la provincia di Bergamo pari a 347.742 euro;

89 per la provincia di Brescia pari a 334.102 euro; 37 per la

provincia di Como pari a 142.505 euro; 22 per la provincia di

Cremona pari a 88.615 euro; 30 per la provincia di Lecco pari a

112.811 euro; 8 per la provincia di Lodi pari a 29.575 euro; 112

per la provincia di Milano pari a 417.313 euro; 39 per la

provincia di Monza Brianza pari 110.695 euro; 44 per la

provincia di Mantova pari a 173.554 euro; 12 per la provincia di

Pavia pari a 43.237 euro; 41 per la provincia di Sondrio 151.266

di euro e 77 per la provincia di Varese pari a 289.680 di euro.

AMBIENTE – Sulla misura sulla sostenibilità ambientale sono

giunte: 147 per la provincia di Bergamo pari a 1.120.257 di

euro; 179 per la provincia di Brescia pari a 1.306.277 di euro;

67 per la provincia di Como pari a 538.374 di euro; 39 per la

provincia di Cremona pari a 288.592 di euro; 52 per la provincia

di Lecco pari a 412.967 di euro; 13 per la provincia di Lodi

pari a 84.304 di euro; 144 per la provincia di Milano pari a

1.078.960 di euro; 56 per la provincia di Monza e Brianza pari a

390.656 di euro; 74 per la provincia di Mantova pari a 518.600

di euro; 31 per la provincia di Pavia pari a 200.594 di euro; 82

per la provincia di Sondrio pari a 620.255 di euro e 131 per la

provincia di Varese pari a 978.581 di euro.

Redazione