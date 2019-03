CORTE DEI CONTI, PRESIDENTE FONTANA: PROSEGUIREMO BATTAGLIA CONTRO CORRUZIONE E SPRECHI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 08 marzo 2019 – “Sono molto lieto e ringrazio il

presidente della Corte dei Conti e il Procuratore per aver

espresso apprezzamento verso la scelta di Regione Lombardia di

razionalizzare e accorpare l’organismo di controllo interno”.

Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio

Fontana, a margine dell’inaugurazione dell’Anno giudiziario

della Corte dei Conti, questa mattina, a Milano.

“Ho ascoltato con attenzione gli interventi – ha sottolineato il

presidente – e sono sempre più determinato a tenere alta

l’attenzione verso i fenomeni corruttivi, e a battermi

efficacemente per promuovere una gestione virtuosa della spesa e

eliminare gli sprechi , principi che sono alla base

dell’autonomia regionale”.

“In una giornata dedicata alla donna – ha concluso Fontana – mi

rammaricano le notizie che riguardano il perpetrarsi di reati

commessi nei loro confronti, inconcepibili per una società

civile “.

