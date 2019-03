Marzo al femminile a Trezzano

In occasione della Giornata internazionale della donna, l’Amministrazione comunale

e le associazioni propongono eventi e iniziative per riflettere insieme di diritti e

violenza di genere, valorizzando le eccellenze femminili del territorio

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 8 marzo 2019 – Un programma di iniziative importanti, per ricordare che l’8 marzo, la Giornata internazionale della donna, è un momento importante per riflettere su diritti e libertà. Per raccontare le donne che ogni giorno fanno cose eccezionali (e normali). Per

camminare insieme tra i parchi cittadini e ricordare grazie alle nuove panchine rosse la battaglia

quotidiana contro la violenza di genere.

“Auguriamo buon 8 marzo a tutte le donne trezzanesi – dichiarano l’assessore alle Pari

opportunità Sandra Volpe e il sindaco Fabio Bottero – alle cittadine più piccole e alle loro

sorelle, madri, nonne. Alle nuove generazioni occorre passare il testimone delle tante conquiste

per cui si sono battute le donne negli anni passati, diritti da difendere ogni giorno. Per il nostro

‘marzo al femminile’ insieme all’associazione Demetra, ai comitati di quartiere, ai Gruppi di

cammino e allo Spazio Giovani abbiamo pensato a una serie di iniziative per riflettere insieme

(anche divertendoci) su diritti, valori, libertà, conquiste e violenza. Vi aspettiamo numerose e

numerosi”.

Oggi in piazza San Lorenzo festa della donna presso la pista di pattinaggio con sconto per tutte le

donne. Dalle 19 al Centro Culturale Evangelico di via Benedetto Croce l’apericena “Sola non sarò”

con ingresso libero.

Sabato 9 marzo al Centro Socio Culturale di via Manzoni dalle ore 20 veglione di Carnevale e

omaggio a tutte le donne a cura del Comitato QTR1 e della Famiglia degli Anziani.

Domenica 10 marzo presso la Sala Punto Expo di via Vittorio Veneto alle ore 17 il reading

teatrale “L’ultima occasione”, incontro con la scrittrice Regina Caterina.

Martedì 12 marzo, per le scuole, “Le SEDIE” work in progress teatrale contro la violenza di genere

a cura del CETEC – Dentro/Fuori San Vittore. Partecipano le classi terze medie degli Istituti

Comprensivi Franceschi e Gobetti

Giovedì 21 marzo presso la Sala Punto Expo alle 21 “Donne e lavoro. Incontro con

imprenditrici e professioniste trezzanesi”, Lara Botta, Mirella Stefanizzi, Ida Sinesi, Maria

Grazia Vantadori. Coordinamento a cura di Demetra Donne.

Due appuntamenti sabato 23 marzo: al mattino alle 10 al Centro Socio Culturale si riunisce il

Consiglio comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, con l’intervento dell’associazione Demetra Donne.

Di pomeriggio alle 17.30 un nuovo appuntamento con l’Aperitivo con l’arte alla Sala Expo con

l’esposizione delle opere di Sandra Rettori.

Infine sabato 30 marzo “Una panchina rossa nei parchi”.

Il Comune, in collaborazione con la cooperativa La Giostra, l’associazione Demetra Donne e i

Gruppi di Cammino, ha aderito alla campagna “panchine rosse” per dire basta alla violenza

sulle donne (numero centralino antiviolenza 800 049 722).

A partire dalle 9.30 sabato 30 marzo è in programma una camminata insieme ai gruppi di

cammino proprio lungo il percorso delle panchine rosse nelle aree verdi cittadine, con

partenza dal parco Clivia di via Manzoni, per poi proseguire al quartiere Mezzetta (via

Pirandello), al parco dei Sorrisi (via Boccaccio) e al parco Virgilio (via Virgilio/Marchesina), dove

alle 12 si terrà l’inaugurazione a cura dell’Associazione Amici del Parco.

