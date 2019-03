Milano. Città Metropolitana, la Biblioteca Isimbardi si arricchisce di volumi rari

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 8 marzo 2019 – Il Codice civile di Napoleone il grande col confronto delle leggi romane (1809), Corografia d’Italia (1854), diversi volumi del Monitore dei tribunali pubblicati negli ultimi decenni dell’800, il Vocabolario italiano-latino compilato dall’abate Giuseppe Pasini (1849), sono solo alcuni dei volumi e dei testi di notevole valore (rarissimi codici, dizionari e vocabolari dell’Ottocento, volumi di giurisprudenza civile e penale) che vanno ad arricchire il patrimonio della Biblioteca Isimbardi, grazie alla donazione di Alessandro Radice, dipendente della Città metropolitana di Milano.

Le opere provengono dalla biblioteca di famiglia accumulata nel corso degli anni per motivi di studio, professionali e per interessi vari. Radice ha deciso di donarli alla Biblioteca della Città metropolitana con l’augurio che possano essere utili a studiosi, ricercatori e studenti.

“Le esprimiamo il più sentito ringraziamento per aver donato alla Biblioteca Isimbardi la sua importante raccolta di volumi” hanno scritto Giuseppe Sala, Sindaco della Città metropolitana di Milano, e Arianna Censi, la vicesindaca metropolitana, in una lettera di ringraziamento inviata a Radice. “Grazie alla sua ampia e generosa donazione la Biblioteca della Città metropolitana di Milano, presidio culturale importante per la nostra città e il nostro territorio, si è arricchita di opere rare e di inestimabile valore, già messe a disposizione dell’utenza. Le manifestiamo riconoscenza per aver contribuito ad incrementare e valorizzare il patrimonio librario e documentale del nostro Ente”.

Tutti i testi sono stati acquisiti nel catalogo di Biblioteca Isimbardi e sono già stati messi a disposizione degli utenti.