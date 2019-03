Milano. Domenica inizia la Quaresima ambrosiana

L’ARCIVESCOVO MONS. MARIO DELPINI CELEBRA IN DUOMO LA SANTA MESSA CON IL RITO DELL’IMPOSIZIONE DELLE CENERI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 marzo 2019 – Domenica 10 marzo, “Domenica all’Inizio della Qauresima”, alle ore 17.30 l’Arcivescovo, monsignor Mario Delpini, presiederà nel Duomo di Milano la Celebrazione eucaristica con il rito dell’Imposizione delle Ceneri.

Mentre nelle chiese di rito romano la Quaresima ha avuto inizio lo scorso mercoledì 6 marzo, con il rito dell’imposizione delle Ceneri (“Mercoledì delle ceneri”), nella Diocesi di Milano, che segue il rito ambrosiano, il tempo quaresimale si avvia con la celebrazione della “Messa tra i vesperi” (“Missa infra vesperas”) di sabato 9 marzo.

Questo antico computo dei quaranta giorni della Quaresima si rifà all’indicazione evangelica dei quaranta giorni passati da Gesù nel deserto che a sua volta riesprime simbolicamente i 40 anni passatti dal popolo ebraico nel deserto, in cammino verso la terra Promessa, secondo il Libro dell’Esodo.

La Celebrazione sarà trasmessa in diretta su Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre) e www.chiesadimilano.it. Radio Mater manderà in onda l’omelia dell’Arcivescovo in differita alle 20.30.

