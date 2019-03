Milano. Violento impatto tra due auto all’incrocio di via Bisceglie

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 8 marzo 2019 – Nella tarda serata di ieri, 7 marzo, intorno alle ore 22.15, all’incrocio tra via Bisceglie e via Basilea, due vetture, una Fiat 600 e una utilitaria, si sono violentemente scontrate.

Una delle due vetture, la 600, per il violento urto ha terminato la sua corsa sullo spartitraffico. Immediati i soccorsi, sul posto sono giunte alcune pattuglie della Polizia Locale, la Polizia di Stato, un’ambulanza e un’automedica.

Allertati anche i Vigili del Fuoco. Due le persone coinvolte, un 22enne e un 27enne, uno dei quali è stato portato in ambulanza in codice giallo all’ospedale San Carlo di Milano.

Per permettere i rilievi per permettere di accertare l’esatta dinamica del sinistro e le relative responsabilità, via Basilea è stata interdetta al traffico per qualche ora.

V. A.