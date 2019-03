POLITICHE FAMILIARI.PIANI INCONTRA A ROMA MINISTRO FONTANA: DA GOVERNO E REGIONE IMPEGNO COMUNE A DIFESA FAMIGLIA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 marzo 2019 – Si è svolto a Roma l’incontro tra il

Ministro per la Famiglia e Disabilità Lorenzo Fontana e

l’assessore alle Politiche per la Famiglia, Genitorialitá e Pari

Opportunità Silvia Piani. Al centro dei colloqui le misure e le

iniziative per favorire il ritorno di condizioni sociali che

rilancino la natalità e il ruolo della famiglia.

MISURE MISURE PRO NATALITÀ – “La popolazione – hanno condiviso

Piani e il ministro Fontana – invecchia inesorabilmente. Come

istituzioni non possiamo rimandare la ricerca di soluzioni e

misure che offrano risposte concrete alla situazione in cui oggi

si trovano le famiglie, per aiutare l’Italia e la Lombardia a

imboccare una strada per invertire la tendenza”.

RIFORMA POLITICHE FAMIGLIA – “A Lorenzo Fontana – spiega Piani –

ho illustrato in anteprima i principi cui intende ispirarsi la

riforma della l.r. 23/1999 in materia di Politiche per famiglia

che stiamo predisponendo. Prevede l’introduzione di uno

strumento nuovo, come il Piano pluriennale, a sostegno della

natalità, che costituirà un punto di riferimento per le

politiche regionali sul tema. In lui ho trovato piena

condivisione”.

NIDI GRATIS, BONUS FAMIGLIA, CAREGIVER E CONSULTORI – “Durante

l’incontro – aggiunge Silvia Piani -, ho avuto il piacere di

approfondire anche gli effetti e le prospettive di alcune misure

regionali, come ad esempio a ‘Nidi gratis’ e il ‘Bonus

Famiglia’, che abbiamo intenzione di rivedere o implementare. Ma

ho anche affrontato il tema del caregiver familiare, in tutte le

sue declinazioni, e attivato un confronto sui Consultori

esponendo al Ministro la nostra intenzione di valorizzarli tout

court come ‘Centri per la Famiglia’ che sviluppino servizi di

sostegno psicologico ed economico ai nuclei in difficoltà e alle

donne in attesa di un figlio, svincolandoli dagli aspetti

meramente sanitari. Su questo capitolo il Ministero ha stanziato

alla Lombardia recentemente 700.000 euro, con la garanzia di

implementarle ulteriormente in futuro”.

INCONTRO PROFICUO – “Si è trattato di un colloquio proficuo e

cordiale – conclude l’assessore Piani – che ha messo in luce

molti punti in comune e che può rendere ancora più incisiva ed

efficace l’azione della Regione. Fontana è consapevole, come noi

del resto, che una fattiva collaborazione tra Ministro e Regione

sia la via imprescindibile per attivare misure efficaci che

garantiscano vero sviluppo. Sono certa che il percorso di

collaborazione, rafforzato dall’incontro di ieri, ci consentirà

di valorizzare ancora di più il ruolo della famiglia, così come

è riconosciuta dalla Costituzione, fondamento della società e

base su cui costruire il futuro del nostro Paese”.

Redazione