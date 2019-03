CESANO BOSCONE. CARNEVALE: PIENONE PER “SETTE SPOSE PER SETTE FRATELLI” – VIDEO

(mi-Lorenteggio.com) Cesano Boscone, 9 marzo 2019 – Un caldo sole primaverile ha favorito l’edizione 2019 del Carnevale organizzato dal Rione La Corte: tanti i bambini e le bambine che con le loro mamme, papà e nonni hanno sfilato per il centro cittadino.

Il corteo è partito da davanti al Palazzo municipale e ha attraversato il centro storico, passando per via Roma, fino al vicino parco di Villa Marazzi, dove canti, animazioni, tanti coriandoli e stelle filanti nonché veri cavalli hanno fatto da cornice al tema cesanese carnevalesco, ispirato al Far West, “Sette spose per sette fratelli”.

 </iV. A.