Ciclismo. Giro Rosa 2019: Lissone ospita la partenza della quarta tappa – FOTO

L’8 luglio dal Centro il via della Lissone-Carate Brianza

(mi-Lorenteggio.com) Lissone, 9 marzo 2019 – Lissone città del ciclismo. Non solo di quello maschile professionistico, con la celebre Coppa Agostoni divenuta appuntamento fisso di fine stagione. Dopo aver ospitato lo scorso 22 settembre le finali del Campionato italiano di Scatto Fisso, la Città prepara il count-down per accogliere la carovana del Giro Rosa 2019.

L’8 luglio le vie del centro cittadino faranno da cornice alla partenza della quarta tappa della 30^ edizione del Giro Rosa, una delle competizioni femminili su strada più importanti della stagione e inserita tra le prove dell’Uci Women’s World Tour. Le cicliste in partenza da Lissone percorreranno una tappa tutta brianzola fino alla volata finale di Carate Brianza.

La presentazione ufficiale delle 10 tappe del Giro Rosa 2019 è avvenuta questa mattina a Carate Brianza alla presenza del sindaco Concettina Monguzzi e dell’assessore allo Sport Renzo Perego.

Il Comune di Lissone sosterrà la manifestazione coprendo una parte dei costi e impegnandosi nell’organizzazione dell’evento.

Il Giro Rosa sarà ancora una volta l’occasione per colorare e far vivere la città all’insegna dello sport e del divertimento. La partenza della tappa avverrà nelle vie del centro, che per l’occasione saranno addobbate e decorate di rosa. In aggiunta un ricco calendario di iniziative collaterali accompagneranno il “villaggio di partenza” che verrà allestito nella mattinata di lunedì 8 luglio.

“Lissone torna protagonista nel ciclismo italiano ospitando una tappa che si disputerà in concomitanza con il Tour de France, regalandoci una vetrina di prestigio sui network mediatici italiani – affermano il sindaco Monguzzi e l’assessore Perego – Grazie a questo evento, il nome di Lissone si assocerà ad un evento sportivo che negli anni sta diventando sempre più impegnativo e competitivo. Avere la partenza in città darà la possibilità ad appassionati, sportivi e cittadini di vedere da vicino le campionesse delle due ruote. Si rafforza così il connubio fra la nostra città e il mondo del ciclismo, e ancora di più con il ciclismo in rosa che vede Lissone palcoscenico di importanti competizioni al femminile”.