Incidente nella notte lungo la A7 tra Assago e l’innesto della Tangenziale Ovest, sei coinvolti

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 9 marzo 2019 – Stanotte, intorno alle ore 1.00, nel tratto cittadino dell’A7 Milano-Genova, in direzione Genova, tra gli svincoli di Assago e l’innesto della Tangenziale Ovest, di fronte al Teatro della Luna/Forum, per cause in fase di accertamento, due veicoli si sono violentemente scontrati. Nell’incidente sono rimaste coinvolte sei persone, quatto donne e due uomini.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, la Polstrada di Assago, quattro ambulanze e due automediche, che hanno trasportato i feriti, tutti in codice giallo, distribuendoli nei pronto soccorso degli ospedali San Raffaele, San Paolo, Policlinico e Humanitas di Rozzano.

V. A.