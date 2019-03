Legnano. Au bout des doigts: torna l’evento francese al Cinema Sala Ratti

(mi-lorenteggio.com) Legnano, 9 marzo 2019 – Nell’ambito del Progetto CinemaScuolaLAB, il Cineforum Marco Pensotti Bruni di Legnano ripropone per l’11esimo anno il suo evento nato in collaborazione con il MIUR e l’Institut Français. Lunedì 11 marzo si terrà la proiezione del film Au bout des doigts (Nelle tue mani) in lingua originale con sottotitoli in italiano. Presente in sala Colas Davaud, esperto di didattica cinematografica e Ileana Guzman, Attachée dell’Ambasciata di Francia in Italia. Ingresso gratuito.

Il Cineforum Marco Pensotti Bruni di Legnano rinnova per l’11esima stagione il suo appuntamento con il grande cinema francese. Nato in collaborazione con MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e l’Institut Français, l’evento si terrà quest’anno all’interno del Progetto CinemaScuolaLAB, che ha da poco preso il via in tutti gli istituti secondari di “° grado della città. Lunedì 11 marzo, alle ore 21, presso il Cinema Sala Ratti, sarà proiettato il film Au bout des doigts (Nelle tue mani), diretto da Ludovic Bernard e interpretato da Lambert Wilson e Kristin Scott Thomas. La serata sarà introdotta da Sergio Grega, Presidente del Cineforum Marco Pensotti Bruni di Legnano, e da Gisella Langé e vedrà la partecipazione di Colas Davaud, esperto di didattica cinematografica e di Ileana Guzman, Attachée dell’Ambasciata di Francia in Italia.

Si tratta dell’11esima edizione dell’evento: in passato sono stati infatti presentati al pubblico i film La mélodie, Una volta nella vita, Le dernier coup de marteau, Molière in bicicletta, Nella casa, La tête en friche, Tutti per uno, Welcome, Stella e La classe. Come nelle edizioni precedenti, sono previste anche quest’anno le proiezioni speciali per le scuole, che si terranno martedì 12 marzo a Legnano. La novità è costituita dalla formazione docenti, che avrà luogo lunedì 11 marzo a Legnano e mercoledì 13 marzo a Milano.

Il film

Un famoso pezzo di Bach suonato al pianoforte nel frastuono della stazione di Parigi. È il ventenne Mathieu che dà vita al brano. La musica è il suo segreto, un argomento di cui non osa parlare ai suoi amici Kevin e Driss con cui organizza furti in appartamento. Dopo un colpo andato storto, Mathieu viene arrestato e la sua pena viene tramutata in servizio sociale presso il Conservatorio parigino diretto da Pierre che riconosce il grande talento del ragazzo e farà di tutto per trasformarlo in uno dei maggiori pianisti della nazione.

Il regista

Ludovic Bernard è cresciuto a Cannes e ha lavorato al festival del cinema di Cannes fin da giovane. Bernard è un regista e scrittore, noto per The Climb, The Parisian e In Your Hands. È stato anche primo assistente alla regia di Lucy (Luc Besson- 2014) e Little White Lies (Guillaume Canet -2010).