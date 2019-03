Milano. Improvvisa frenata della metropolitana 1 a Cadorna, nove coinvolti tra cui un uomo di 101 anni

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 9 marzo 2019 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16.00 per l’attivazione improvvisa di una frenata di sicurezza in un treno della metropolitana, che viaggiava in direzione Sesto, nove persone sono rimaste contuse in modo lieve: tra queste un bambino di 8 anni e un uomo di 101, stando alle prime informazioni. La circolazione è stata inizialmente sospesa nel tratto Pagano – Cairoli, poi, è ripresa man mano che sono terminati le operazioni di soccorso. Sul posto sono giunte due automediche e diverse ambulanza, e la Polizia, che indaga per capire quanto avvenuto.

V. A.