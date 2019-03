Milano. Open wi-fi: in Municipio 1 il maggior numero di nuovi utenti, in Municipio 3 e zona 10 il maggior numero di traffico

Milano, 9 marzo 2019 – Il portale Open data del Comune di Milano si arricchisce di un nuovo rilascio settimanale.

Sono stati infatti pubblicati i dataset relativi a Open Wifi Milano, la rete wireless gratuita del Comune di Milano. I dataset disponibili sono relativi all’anno 2017 (a partire dal 7 giugno, data dell’entrata in funzione della nuova tecnologia che permette agli utenti un accesso più semplice ed elimina i limiti di traffico), al 2018 e ai primi mesi del 2019.

I dati disponibili riguardano la distribuzione per Municipio del traffico, la durata delle connessioni, il numero degli utenti e i dispositivi connessi.

Il Municipio 1 registra il maggior numero di nuovi utenti sia nel 2017 (40.640 su un totale di 100.565) sia nel 2018 (37.010 su un totale di 80.058), mentre nel Municipio 3 si raggiunge la maggiore quantità di traffico nel 2017, superata nel 2018 solo dalla zona 10 (che corrisponde approssimativamente a una striscia che va da piazza Castello a San Babila, e non include i ripetitori del Municipio 1). Nel 2017 sono stati i residenti del Municipio 8 a connettersi per un tempo medio maggiore rispetto agli altri municipi (28 minuti), mentre nel 2018 i più connessi sono stati i residenti in zona 7 (23 minuti).

Nel 2017 il giorno con maggior traffico è sabato 26 agosto con oltre 1,5 terabyte, mentre nel 2018 il giorno con maggior traffico è stato sabato 7 aprile con circa 1 terabyte.

Inoltre da qualche mese è stata implementata la federazione tra le rete WiFi del Comune di Milano e la rete di Città Metropolitana: tutti gli utenti registrati a Open WiFi Milano che si trovano all’interno della copertura della rete WiFi di Città Metropolitana possono navigare liberamente senza necessità di una nuova registrazione. Allo stesso modo un utente registrato alla rete WiFi di Città Metropolitana può accedere liberamente alla rete Open WiFi Milano.

I rilasci dei dataset continueranno a cadenza settimanale sul portale dati.comune.milano.it

