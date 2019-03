Milano. Scontro taxy e auto car sharing in piazza Piemonte

Principio di incendio in fast food in via Buonarroti

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 9 marzo 2019 – Questa sera, intorno alle ore 21.00, in piazza Piemonte, uno scontro è avvenuto tra un taxi, con a bordo una coppia di coniugi americani, e un’auto del car sharing, una ZD1 elettrica.

Stando ad una ricostruzione, il taxi proveniva da corso Vercelli e viaggiava in direzione via Cuneo, quando si è scontrato all’incrocio con la ZD1, che proveniva da via Washington e procedeva verso via Buonarroti. La Polizia Locale ha compiuto tutti i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.

La ZD1 ha terminato la sua corsa contromano e con il muso della vettura distrutto, mentre il taxi ha avuto distrutta la ruota posteriore sinistra e parte della fiancata. Sul posto è giunta un’automedica e due ambulanze. Due i feriti, un 19enne e una 65enne, che sono stati trasportati in codice verde in ospedale, uno all’ospedale Sacco e uno al Gaetano Pini.

Contemporaneamente, a poche decine di metri, in via Buonarroti, 8, un principio di incendio ha interessato un moderno fast food. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco con un’autopompa e un’autoscala e i Carabinieri. Nessun ferito.

V. A.