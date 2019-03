Milano. Sparatoria in parcheggio vicino Famagosta, 22enne ferito ad una gamba – FOTO

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 9 marzo 2019 – Ieri sera, intorno alle ore 23.40, in un parcheggio molto isolato, tra via San Paolino, all’altezza del civico 6, tra Famagosta, l’ospedale San Paolo e il Q.re Sant’Ambrogio, per cause in fase di accertamento, un 22enne, di origine straniera, è stato ferito con un colpo di arma da fuoco ad una gamba.

Sul posto è giunta un’automedica e un’ambulanza della Misericordia Milano, che ha trasportato il giovane all’ospedale San Carlo di Milano in codice rosso, dopo averlo trovato agonizzante su un’auto.

Sul posto sono giunte subito diverse pattuglie della Polizia di Stato, che hanno compiuto i rilievi: gli agenti indagano sia per capire il movente e gli autori del gesto.

V. A.