SICUREZZA. DA REGIONE LOMBARDIA 2.250.000 EURO PER ISTITUZIONE NUCLEI POLIZIA LOCALE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 09 marzo 2019 – L’assessore alla Sicurezza,

Immigrazione e Polizia locale di Regione Lombardia Riccardo De

Corato commentando le operazioni di ieridella Guardia di

Finanza di Mantova e dei Carabinieri della provincia virgiliana,

finalizzate al contrasto del fenomeno del lavoro nero, ha

sottolineato “la necessità di maggiori e continui controlli del

territorio in particolare per le attività commerciali etniche”.

DA REGIONE 2.250.000 EURO PER ISTITUZIONE NUCLEI POLIZIA LOCALE

“Regione Lombardia, in particolare l’assessorato alla Sicurezza

– ha sottolineato l’assessore – costituirà nei prossimi mesi

all’interno della Polizia locale lombarda, dei nuclei di

sicurezza urbana, così come previsto dagli articoli 15 e 16

della legge regionale 6 del 2015”.

“I nuclei, finanziati dalla Regione – ha spiegato De Corato –

effettueranno anche controlli negli esercizi commerciali,

compresi quelli etnici. Si tratta di una squadra aggiuntiva a

quella annonaria. Gli agenti appartenenti a queste unità

avranno, inoltre, una particolare formazione. I Comuni che

collaboreranno con la Regione per la realizzazione dei nuclei,

potranno avere dei finanziamenti per l’acquisto delle

strumentazioni necessarie”. “Per l’attuazione dell’accordo – ha

specificato l’assessore De Corato – Regione Lombardia investirà

2.250.000 euro”.

Redazione