TRUFFE AD ANZIANI, DE CORATO: BENE ARRESTI DEI CARABINIERI. DA REGIONE BANDO DA 170.000 EURO A COMUNI PER PREVENZIONE

DOMANDE PERVENUTE DA 23 COMUNI TRA CUI MILANO, BRESCIA, BERGAMO, PAVIA, LECCO, LODI, MANTOVA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 09 marzo 2019 L’assessore alla Sicurezza,

Immigrazione e Polizia locale della Regione Lombardia, Riccardo

De Corato, nell’esprimere soddisfazione per i quattro arresti di

oggi, effettuati da Carabinieri, per truffe ai danni di anziani

tra Monza ed il milanese, ha ricordato che proprio nei giorni

scorsi sono scaduti i termini di un bando della Regione,

riservato ai Comuni con oltre 30.000 abitanti, per la richiesta

di contributi per prevenire le truffe agli anziani. Sono stati

23 gli enti lombardi che hanno aderito.

REGIONE LOMBARDIA MOLTO ATTENTA A TRUFFE AD ANZIANI – “Regione

Lombardia – ha dichiarato l’assessore De Corato – è molto

attenta ai reati a danno della popolazione anziana. Proprio per

questo dal 2015, grazie all’articolo 8 della legge regionale

17/15, promuoviamo e sosteniamo iniziative formative,

informative e culturali, nonché interventi di assistenza di tipo

materiale e di assistenza psicologica, utili a prevenire ed a

contrastare i reati che colpiscono la popolazione anziana, con

particolare riferimento ai delitti contro il patrimonio mediante

frode”.

LETTERA A COMUNI PER ADERIRE A BANDO E PRESENTARE PROGETTI – “Lo

scorso mese – ha ricordato l’assessore alla Sicurezza – ho

inviato una lettera a molti Comuni lombardi per segnalare

l’opportunità di aderire alla proposta di sviluppare interventi

a favore della popolazione anziana, in particolare, di contrasto

alle truffe”.

DESTINATARI MISURA COMUNI CON OLTRE 30.000 ABITANTI – “I

destinatari di questa misura – ha aggiunto De Corato – sono i

Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti interessati,

proprio perché maggiormente popolati, da una maggiore frequenza

di reati a danno della popolazione anziana”.

TIPOLOGIE DI PROGETTUALITÀ – “Con il contributo regionale – ha

evidenziato l’assessore regionale – potranno essere coperte le

spese per le prestazioni del personale esterno al Comune

direttamente assegnato al progetto; per materiali divulgativi,

di informazione e di formazione ed ancora per l’assistenza

materiale e psicologica alle vittime di reati”.

DA REGIONE LOMBARDIA STANZIATI 170.000 EURO – “Per queste

iniziative la Regione Lombardia – ha concluso De Corato – ha

stanziato 170.000 euro”.

COMUNI CHE HANNO ADERITO – Sono 23 i Comuni lombardi che hanno

aderito alla proposta progettuale:

PROVINCIA DI MILANO: Milano, Sesto San Giovanni, Abbiategrasso,

Legnano, Corsico, Rho, Rozzano e Cinisello Balsamo.

PROVINCIA DI PAVIA: Pavia, Voghera e Vigevano;

PROVINCIA DI MONZA-BRIANZA: Seregno, Limbiate e Lissone;

PROVINCIA DI VARESE: Gallarate e Busto Arsizio;

PROVINCIA LECCO: Lecco;

PROVINCIA DI CREMONA: Crema;

PROVINCIA DI LODI: Lodi;

PROVINCIA DI MANTOVA: Mantova;

PROVINCIA DI BRESCIA: Brescia

PROVINCIA DI COMO: Cantù;

PROVINCIA DI BERGAMO: Bergamo.

Redazione