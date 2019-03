Cornaredo. Incidente in via San Gottardo, deceduto 29enne

(mi-Lorenteggio.com) Cornaredo, 10 marzo 2019 – Stamane, intorno alle ore 4.50, nel tratto comunale della S.P. 130, che collega Lucernate con Cornaredo e Pregnana, in Via San Gottardo, in prossimità di una rotonda, un 29enne è deceduto, mentre un altro è stato portato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano con un’ambulanza della Misericordia di Arese, dopoché, il conducente, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo della vettura ribaltandosi.

Sul posto sono giunte anche un’ambulanza della Croce Rho Soccorso, un’automedica e i Vigili del Fuoco. In corso sono i rilievi da parte dei Carabinieri della Compagnia di Rho per ricostruire l’esatta dinamica del tragico incidente stradale.

V. A.