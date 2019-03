15 marzo – UniStem Day 2019: dall’Aula Magna dell’Università Statale in contemporanea con 99 atenei e centri ricerca

Al centro dell’evento in Statale la testimonianza di Liliana Segre

Undicesima edizione il più grande evento mondiale di divulgazione scientifica dedicato agli studenti delle scuole superiori. Coordinano l’evento la professoressa della Statale di Milano e Senatrice a vita Elena Cattaneo con il team di UniStem, il Centro di ricerca sulle Cellule staminali dell’Università degli Studi di Milano.

Torna UniStem Day, l’infinito viaggio della ricerca scientifica. Il prossimo 15 marzo, grazie al coordinamento dell’Università Statale di Milano, 99 atenei ed istituti di ricerca daranno vita al più grande evento mondiale di divulgazione scientifica dedicato agli studenti delle scuole superiori.

Nato nel 2009 a Milano da UniStem, il centro di studi sulle cellule staminali diretto dalla Prof.ssa Elena Cattaneo, l’evento, alla sua undicesima edizione, per la prima volta supera i confini d’Europa e coinvolge tutto il mondo: 99 Atenei e Centri di Ricerca da Australia, Austria, Colombia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Singapore, Spagna, Svezia, Ungheria.

Protagonisti della giornata saranno complessivamente circa 30.000 studenti che attraverso seminari, tavole rotonde, attività di laboratorio o ricreative potranno conoscere i tanti volti della ricerca scientifica e della vita dei ricercatori. I temi, presenti nei 99 programmi di quest’anno, saranno offerti a questa grande platea di giovani con il consueto taglio divulgativo e coinvolgente.

Il programma della Statale vedrà la partecipazione delle due senatrici a vita del nostro Parlamento. A rappresentare in una delle sue espressioni più nobili la dimensione etica, ineludibile cornice anche del lavoro scientifico, ci sarà Liliana Segre la cui testimonianza su “Il valore della memoria” è prevista anche nei programmi di altre città grazie a una diretta streaming. Seguirà l’intervento della professoressa Elena Cattaneo che racconterà ai ragazzi perché la conoscenza ci rende liberi. Inoltre, tra i temi della giornata anche l’avvento dell’intelligenza artificiale, la terapia genica per le immunodeficienze primitive e la relazione tra intelligenza e coscienza.

L’evento quest’anno è supportato per la prima volta da Fondazione TIM, che sostiene UniStem Day 2019 e le attività del Centro UniStem dell’Università degli Studi di Milano, con l’obiettivo di trasmettere ai più giovani la bellezza della scienza, la passione di chi fa ricerca e le storie che si nascondono dietro ad ogni scoperta. Fondazione TIM, dal 2015 si fa promotrice di eventi e azioni rivolte agli studenti degli ultimi due anni della scuola secondaria di secondo grado per ispirarli nella scelta delle facoltà scientifiche.

L’appuntamento è quindi per

Venerdì 15 Marzo 2018, ore 9:00, via Festa del Perdono 7, Aula Magna dell’Università Statale di Milano e in contemporanea in 99 atenei e centri di ricerca sparsi per il mondo.

UniStem Day è online all’indirizzo www.unistem.it, su Facebook, Twitter e Instagram.

Redazione