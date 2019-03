MONTAGNA. COME TROVARE UNO CHALET DA MILLE E UNA NOTTE SULLE ALPI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 marzo2019 -E’ possibile vivere sulle alpi storie come quelle narrate nelle novelle tipo “Le mille e una notte” sulle Alpi?

Certo, la montagna offre paesaggi incantevoli, sia d’estate che d’inverno. Il verde rigoglioso, le acque limpide dei ruscelli nella stagione estiva o le grandi nevicate che riempiono e coprono il paesaggio ovunque, abeti bianchi, cime innevate nella stagione invernale, lasciando stupefatto chiunque.

Paesaggi da sogno in mezzo alla natura, che solo viverli si possono gustare nei silenzi, nelle vedute, nei panorami.

Numerose sono le location dove alloggiare, ma, affinchè si possa vivere la montagna come “Le mille e una notte”, l’esperienza dello chalet è senza dubbio una scelta vincente sotto tutti i punti di vista.

Lo chalet, tipica dimora delle Alpi Svizzere, o rifugio, per la sua singolarità e peculiarità, ci rende l’esperienza montana speciale e unica. Il suo essere indipendente da tutti e tutti, il suo fatto di essere isolato senza alcun tipo di disturbo, immersi sempre 24 ore su 24 nella natura, ma, con tutti i servizi nelle vicinanze.

Ma, oggi, gli chalet, non sono più abitazioni “di fortuna”, recuperate da immobili rustichi alla meglio, ma, alcuni sono veri esempi di comfort, architettura, design e accessibilità.

Ma, non solo, le migliori offerte turistiche di lusso hanno reso gli chalet dimore con servizi come in veri e propri castelli nobiliari, pensati affinché chiunque vi si trovi a soggiornare non abbia alcun problema se non quello di rilassarsi insieme agli amici e alla propria famiglia.

Dal Trentino Alto Adige, al Friuli Venezia Giulia, alla Lombardia, Valle d’Aosta e Piemonte, la scelta di trovare uno chalet è ampia, ma, i migliori solo grazie al portale Holidu si possono trovare. Ecco alcuni esempi di chalet meravigliosi che ci lasciano a bocca aperta per quanto offrono.

Chalet di lusso ad Oberlech, Austria

Foto: Chalet di lusso © HomeAway via Holidu

600 m2 di chalet per una settimana in montagna con stile. Con cinque camere da letto e altrettanti bagni, questa abitazione può ospitare fino a dodici perso ne. Un soggiorno di lusso, con tutti i servizi ndel caso: cuoco, maggiordomo, servizio in camera, navetta… C’è solo una cosa di cui preoccuparsi: indossare gli sci prima di uscire e scivolare lentamente verso l’ascensore; lo chalet è, infatti, dotato di ski – in/ski – out. Il vicino comprensorio sciistico di Lech

Zürs ha una tariffa giornaliera di circa 54€ per 305 km di piste. Un’area benessere è a disposizione per rilassarsi, dopo una lunga giornata di sport, con piscina, jacuzzi, sauna, hammam, sala massaggi e tanto altro. Il prezzo per notte parte dai 14.718€ in su, per maggiori informazioni: holidu.it/d/17491694

Chalet Sean a Megève, Francia

Situato nel cuore del Monte Bianco, questo magnifico e moderno chalet può ospitare ben quindici persone. L’abitazione dispone di sei camere doppie, ognuna dotata di bagno indipendente, nonché di uno studio con angolo cottura e bagno. La cucina a pianta aperta offre un’atmosfera più familiare e amichevole e permette a chi si destreggia in cucina di partecipare ai festeggiamenti nel soggiorno. Come parte del Monte Bianco Evasion resort,

Megève offre 450 km di piste a soli dieci minuti a piedi dallo chalet, per un prezzo di circa 47€ al giorno. Megève è una stazione particolarmente vivace durante le vacanze invernali, momento in cui vengono organizzati eventi di ogni tipo, tra cui le sfilate e l’illuminazione dell’albero di Natale. Pernottare in questo chalet costerà dai 114€ in su, per maggiori informazioni: holidu.it/d/22372853

Chalet Grazia a Zermatt, Svizzera

Splendido chalet di 46 4 m2, con cinque camere da letto, ciascuna con bagno privato, che può ospitare fino a dodici persone, nella rinomata località di Zermatt. Nota per le sue discese sportive, questa zona offre 360 km di piste raggiungibili con gli sci, al prezzo di 71€ al giorno. Situata a dieci minuti a piedi dalla città di Zermatt, l’abitazione con le grandi vetrate offre una vista mozzafiato sul famoso Cervino, “il più nobile scoglio d’Europa”. Facile anche

l’accesso grazie a navette elettriche e taxi, mentre gli sciatori di buon livello potranno andare lì direttamente con gli sci. Lo staff e lo chef si prenderanno cura di tutto, l’attrezzatura è all’avanguardia e, tra sauna, sala yoga e vasca idromassaggio, offre tutto il necessario per trascorrere serate di puro relax…Il

prezzo parte dagli 8.027€ a notte, per maggiori informazioni: holidu.it/d/3807555

Infine, se si è in una compagnia di amici e si vuole festeggiare qualcosa di particolare, le idee non mancano, come in questa soluzione.

Chalet per 20 persone a Alpbach, Austria

Un lussuoso cha let situato vicino a comprensori sciistici tra Tirolo e Austria, a più di 1.300 m di altitudine, è sicuramente il luogo ideale per rilassarsi e sfuggire al trambusto della città.

Una settimana ad Alpabach dà la possibilità di accedere a 109 km di piste ad un prezzo di 43€ al giorno, nella zona di Juwel Alpbachtal Wildschönau. In questo vasto chalet, di oltre 580 m2, dieci camere da letto con bagno possono ospitare fino a venti persone. Una vista mozzafiato e una privacy assoluta permetteranno agli sciatori

più esperti di riposare dopo un’intensa giornata sulle piste: una bella cioccolata calda davanti al camino e un trattamento detox nell’hammam sono la soluzione. Pernottare in questo chalet costerà dai 2.550€ in su, per maggiori informazioni: holidu.de/d/14283743

L. M.