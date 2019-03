MORTE PAPÀ MINISTRO STEFANI IN INCIDENTE IN ALGERIA, IL CORDOGLIO DI REGIONE LOMBARDIA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 marzo 2019 – Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 14, durante una gara con il quad, il padre della vicentina Erika Stefani, della Lega, Ministro degli Affari Regionali e delle Autonomie, Giovanni Stefani, 72 anni, di Trissino (Vicenza), è deceduto in Algeria, dopo essersi ribaltato tra alcune dune, durante una gara motociclistica.

Lascia la moglie, Enrica, che era in Africa al momento dell’incidente (erano partiti domenica), la figlia Erika e il figlio.

“Esprimo a titolo personale, della Giunta e dell’intera comunità lombarda, il cordoglio e la vicinanza al ministro Erika Stefani per la tragica e improvvisa perdita del caro papà. Soprattutto in questi ultimi mesi ho

potuto apprezzare le doti umane e la sensibilità di una donna capace, determinata e preparata. Sono sicuro che pur nella tristezza e nel dolore di un fatto così grave saprà reagire e raggiungere tutti gli obiettivi che si è prefissata”. E’ il

messaggio diffuso in una Nota dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana per la scomparsa, in un incidente di Giovanni Stefani, padre del ministro Erika”.

“Sono profondamente addolorato da questa tristissima notizia. Un legame di sincera amicizia e stima mi unisce a Erika – dichiara il Governatore del Veneto, Luca Zaia, – e posso solo immaginare la sua grande sofferenza per la perdita di un papà che le è sempre stato vicino, che l’ha cresciuta, incoraggiata nelle sue attività professionali e politiche, amata. Un uomo dinamico, attivo, che ha coltivato fino all’ultimo la straordinaria passione per i motori e le gare motociclistiche in particolare”.

“Esprimo il mio dolore e il mio cordoglio al ministro Erika Stefani per la prematura scomparsa del padre Giovanni. Un abbraccio Erika e una preghiera per tuo padre”. Lo scrive in una Nota l’assessore della Regione Lombardia

all’Autonomia e alla Cultura, Stefano Bruno Galli.

V. A.