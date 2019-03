8 MILA PRESENZE SULLE PISTE NEL PRIMO WEEKEND DI ‘FREE SKIPASS 2019’

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 marzo 2019 – Sono ottomila i ragazzi under 16 che lo

scorso fine settimana hanno aderito all’iniziativa ‘Free skipass

2019′ il progetto che Regione Lombardia sta promuovendo con Anef

Ski Lombardia (Consorzio di aziende funiviarie) per incentivare

la pratica dello sci.

Il progetto, proposto dall’assessore regionale allo Sport e

Giovani Martina Cambiaghi, ha coinvolto tutti i residenti in

Lombardia fino a 16 anni permettendo lo scorso sabato e domenica

di sciare gratuitamente in tutte le stazione sciistiche

regionali. L’iniziativa verrà replicata anche il prossimo fine

settimana, 30 e 31 marzo.

LOCALITA’ SCIISTICHE PRESE D’ASSALTO – Tutte le stazioni

lombarde hanno fatto registrare ottimi risultati in termini di

presenze, nonostante il caldo e la poca neve. Record di

partecipazione per i comprensori sciistici di Madesimo e Chiesa

in Valmalenco (in provincia di Sondrio) e Piani di Bobbio/LC che

hanno registrato in ogni singola località oltre 800 presenze.

Bene anche Bormio, Santa Caterina e Aprica (Alta Valtellina) e

Monte Pora/BG e che hanno visto la partecipazione di oltre 300

under 16 ciascuna. Anche nelle restanti stazioni hanno

registrato presenze ed interesse, contando mediamente dalle 100

alle 160 presenze.

CAMBIAGHI: PRIMO INTERVENTO IN ATTESA DELLA DECISION DEL CIO –

“In soli due giorni – ha spiegato l’assessore allo Sport e

Giovani di Regione Lombardia Martina Cambiaghi – abbiamo portato

ottomila ragazzi a sciare sulle montagne lombarde. Sono

soddisfatta di come è andata l’iniziativa al suo primo anno. È

sicuramente un ottimo risultato per il primo week end e si spera

di replicare con il prossimo”.

“Questo è il miglior biglietto da visita – ha proseguito – per i

membri del Cio che verranno in Italia per visionare gli impianti

in vista della decisione che, il 24 giugno a Losanna, decreterà

chi tra le due candidature, Stoccolma e Milano-Cortina, ospiterà

i Giochi olimpici invernali 2026”.

COME PARTECIPARE A ‘FREE SKIPASS 2019’ – Il progetto prevede la

registrazione delle persone interessate a sciare gratis sul sito

www.skipassLombardia.it per poi richiede la tessera, compilando

tutti i campi, e inserendo una carta di credito valida

(accettate anche le prepagate) come garanzia. La tessera si

potrà usare anche in tutti gli altri giorni fuori dalla

promozione.

Nei weekend della promozione ‘Free skipass 2019’ non verrà

addebitato alcun costo sulla Carta di Credito indicata.

È possibile registrarsi sia tramite il sito www.skipasslombardia

o utilizzando l’app ‘Snow.App’ disponibile negli store per

Android o per Ios.

I COMPRENSORI ADERENTI – Anche per il prossimo week end gli

‘under 16’ potranno sciare gratis in tutte le stazioni

sciistiche della Regione Lombardia.

Alla modalità con lo Skypass unico lombardo aderiscono: Ponte di

Legno, Tonale, Maniva Ski, Val Palot, Borno, Monte Altissimo

(in provincia di Brescia); Livigno, Bormio, Santa Caterina, Alpe

Teglio, Skiarea Valchiavenna, Valmalenco, Oga, Valgerola,

Valdidentro, Aprica (in provincia di Sondrio); Schilpario,

Presolana, Monte Pora, Montecampione, Foppolo, Brembo Ski,

Colere, Lizzola, Piazzatorre, Selvino, Spiazzi di Gromo (in

provincia di Bergamo); Piani di Bobbio e Artavaggio(in provincia

di Lecco).(