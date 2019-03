PANNELLI SOLARI PRODOTTI A NERVIANO SULLA SONDA ‘BERESHEET’, ALLUNAGGIO L’11 APRILE

(mi-lorenteggio.com) Yehud/Israele, 27 marzo 2019 – Il vicepresidente di Regione

Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazione, Università,

Export e Internazionalizzazione delle imprese Fabrizio Sala ha

visitato oggi l’Israel Aerospace Industry e il centro di

controllo Beresheet a Yehud, in occasione della missione

istituzionale che sta svolgendo in Israele.

“Le nostre imprese dell’aerospazio hanno bisogno sempre più di

sbocchi sui mercati esteri e siamo pronti ad affiancarle nei

percorsi di Internazionalizzazione” ha detto il vicepresidente.

COMPONENTISTICA ‘MADE IN LOMBARDY’ APPREZZATA NEL MODNO –

“Stiamo lavorando per creare opportunità di collaborazione con

paesi come Israele, con una tecnologia sofisticata e un’alta

capacità innovativa – ha aggiunto – e lavoriamo per creare una

sinergia tra imprese e istituzioni anche internazionali per

realizzare satelliti e progettare navicelle spaziali con la

nostra componentistica, ricercata in tutto il mondo”.

PANNELLI SOLARI LOMBARDI SULLA SONDA ISRAELIANA – Israele si

appresta a diventare la quarta nazione a fare allunare un

proprio veicolo automatico. L’agenzia spaziale israeliana ha

infatti da poco sviluppato la sonda Beresheet che atterrerà

sulla Luna il prossimo 11 aprile. Una navicella che contiene

anche parti lombarde, i pannelli solari sono stati realizzati da

Leonardo Company a Nerviano.

