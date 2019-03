Cinisello Balsamo. Siglato accordo per teleriscaldamento

(mi-Lorenteggio.com) Cinisello Balsamo, 29 marzo 2019 – “Il 75% delle aree

teleriscaldate in Italia si trova in Lombardia”. Lo ha detto

l’assessore all’Ambiente e Clima della Regione Lombardia,

Raffaele Cattaneo, intervenendo alla presentazione dell’accordo

tra Brianza Energia Ambiente ed Engie che svilupperà la gestione

del teleriscaldamento a Cinisello Balsamo.

L’assessore ha posto l’accento sull’importanza della sinergia

con gli impianti di termovalorizzazione in vista di un

teleriscaldamento sempre esteso e sempre più green perché

“consente di sfruttare le economie di scala e il Programma

energetico ambientale riconosce l’opportunità di un’ulteriore

estensione, possibilmente privilegiando il riutilizzo del calore

di scarto, proveniente sia dai termovalorizzatori sia da

impianti industriali. Le politiche di Regione Lombardia mettono

al centro economia circolare e transizione energetica ed è per

questo motivo che ritengo importante l’appuntamento di oggi per

promuovere attraverso questa esperienza territoriale questi due

importanti contenuti”.

A CINISELLO TELERISCALDAMENTO SERVE 18.000 ABITANTI – Ad oggi la

rete di teleriscaldamento di Cinisello Balsamo serve 18.000

abitanti (per circa 50 GWh all’anno) e garantisce alla città una

riduzione di oltre il 25% delle emissioni di agenti inquinanti

(CO2 e NOx) rispetto ai sistemi di riscaldamento tradizionali.

Lo sviluppo del servizio prevede un investimento di 5 milioni di

euro da parte delle due società (Engie, player dell’energia e

Brianza Energia Ambiente SpA, primo operatore nella Provincia di

Monza e Brianza per la produzione di energia attraverso la

termovalorizzazione dei rifiuti) e rappresenta un esempio di

collaborazione tra partner pubblico e privato in funzione di una

maggiore tutela ambientale e di un ulteriore risparmio per gli

utenti.

Redazione