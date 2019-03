GIOVANI, CAMBIAGHI:INSEGNIAMO AI RAGAZZI A DIFENDERSI DALLE TRAPPOLE DELLA ‘CYBERGIUNGLA’

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 marzo 2019 – ‘Opportunità e fattori di rischio delle

nuove tecnologie’ è il tiolo del convegno, oggi all’Auditorium

di Palazzo Pirelli, organizzato da Regione Lombardia e Coni

Lombardia, nell’ambito del progetto ‘Sport Out2019’, che prevede

percorsi formativi per gli studenti delle scuole secondarie

superiori con indirizzo sportivo.

RAGAZZI NON DOVREBBERO NAVIGARE DA SOLI – “La dipendenza da

internet (Internet Addiction Disorder) – ha dichiarato

l’assessore regionale allo Sport e Giovani Martina Cambiaghi – è

un disturbo nel controllo degli impulsi, che non implica

l’assunzione di una sostanza”. “Si stanno delineando due

panorami differenti – ha spiegato -: l’uso consapevole delle

tecnologie da parte di giovani guidati da adulti capaci di

esplorare con loro la rete e l’uso inadeguato e incompetente di

quei ragazzi che ‘navigano’ da soli e che non sono in grado di

acquisire senso critico. Per quest’ultimi la rete assume i

tratti di una ‘cybergiungla’ costellata di trappole. E’ compito

degli adulti educare i giovani all’uso responsabile dello

strumento tecnologico riconoscendo i momenti di condivisione

quali ottime palestre per lo sviluppo delle capacità di gestione

emotiva e aiutandoli a difendersi anche di fronte a

informazioni, immagini, filmati non adatti alla loro età”.

LICEI SPORTIVI – All’incontro di oggi, che ha affrontato il tema

dell’utilizzo delle nuove tecnologie come vantaggio e come

rischio, hanno partecipato alcuni dei 18 istituti scolastici

lombardi con indirizzo sportivo: Liceo Amalfi di Alzano Lombardo

(BG), Liceo Galilei di Voghera (PV), Liceo Donegani di Sondrio,

Liceo Belfiore di Mantova, Liceo Torriani di Cremona, Liceo

Bachelet di Oggiono (LC), Liceo Meneghini di Edolo (BS).

REGIONE A FIANCO DEI GIOVANI – La Regione è a fianco dei giovani

con il progetto ‘#AbbiCuraDiTe’, nato nel 2018 dalla

collaborazione tra l’ASST Rhodense, da anni impegnata nella

prevenzione delle patologie mentali e dei comportamenti a

rischio dei giovani (dai 15 ai 24 anni), con l’Università

Cattolica, che ha coinvolto 150 studenti in una campagna

informativa social mirata agli adolescenti. L’iniziativa è

finalizzata ad aumentare nei giovani la consapevolezza dei

rischi che corrono, in situazioni di disagio (che emergono in

età sempre più precoce), con l’utilizzo dei social, strumenti

sempre più adatti a raggiungere i nativi digitali.

Redazione