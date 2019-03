Sabato 30 marzo a Rozzano la “Giornata della Terra palestinese”

(mi-Lorenteggio.com) Rozzano, 29 marzo 2019 – Sabato 30 marzo è la Giornata della Terra palestinese che viene celebrata in tutto il mondo, in particolare dalla diaspora palestinese nei vari Paesi. A Milano e provincia, l’iniziativa, con film inediti, musica, interventi e un ricco buffet mediorientale alle 13, si terrà a Rozzano presso il Cine teatro “Fellini”.

La giornata, organizzata dal Coordinamento lombardo Palestina, inizia alle 10 e si prosegue fino alle 18.

FESTIVAL “PALESTINA TERRA MIA” – PROGRAMMA

h. 10:00 Apertura festival “Palestina terra mia”, seconda edizione

h. 10:30 Proiezione del film “A Palestinian journey through international law”, di Mohammed Alatar. Un viaggio palestinese attraverso il diritto internazionale, le sue promesse non mantenute, la Corte Internazionale di Giustizia (ICJ), il Muro dell’apartheid lungo oltre 700 km, i doveri e le omissioni della comunità internazionale. Una rete intricata di legge, politica e potere, e di come la storia si rifiuta di voltare pagina. Il film è stato ispirato e prodotto da un ex esperto delle Nazioni Unite per il monitoraggio degli impatti umanitari del Muro in Cisgiordania. Il regista sarà presente in sala

h. 12:00 Presentazione del libro “Sabun”, di Alae Al Said, con Diego Siragusa

h. 12:30 BDS, l’importanza di sanzionare Israele – Parallelo Palestina Torino (?)

h. 13:00 Buffet palestinese – contributo 5 euro

h. 14:30 Interventi di: • Alberto Negri, inviato de Il Sole 24 Ore, ha seguito i più importanti eventi politici degli ultimi venticinque anni dal Medio Oriente, all’Africa, ai Balcani. Laureato in Scienze politiche, è membro del consiglio dell’Ispi, Istitituto di Studi di Politica internazionale • Moni Ovadia, attore, cantante, musicista e scrittore. Un intellettuale ebreo a sostegno dei diritti del popolo palestinese

h. 16:00 Musica rap con Beppe Rebel

h. 16:30 Interventi di: • Emmanuel Riondino, assistente deputato presso la III Commissione Affari Esteri e Comunitari • Stefano Apuzzo, giornalista, già educatore per disabili, già deputato, assessore al Comune di Rozzano, volontario Unione Samaritana, presidente Amici della Terra Lombardia • Amnesty International • Ugo Giannangeli, giurista, attivista per i diritti umani, sulla detenzione amministrativa e i diritti negati ai prigionieri politici palestinesi

h. 17:30 Consegna targhe in memoria di Alfredo Tradardi e Vittorio Arrigoni

h. 18:00 Testimonianze di viaggio in Palestina di Silvia Pinelli e Tiziana Pesce

h. 19:00 Conclusioni e saluto finale

Durante la giornata, diversi momenti di intrattenimento col gruppo Juhtur (Radici) proveniente da Vienna, che si esibirà nella Dabka, danza tradizionale araba