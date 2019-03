PADERNO D’ADDA. PONTE SAN MICHELE: RIAPERTO AL TRANSITO CICLOPEDONALE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 marzo 2019 – L’assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile della Regione Lombardia ha

partecipato, ieri, alla cerimonia per la riapertura al transito

ciclopedonale del ponte San Michele, che si è svolta a Paderno

d’Adda alla presenza dei vertici di Rfi e dei sindaci del

territorio.

A BREVE ATTIVAZIONE NAVETTE PONTE-STAZIONI – Entro pochi giorni

sarà attivato un servizio di navette circolari tra il ponte e le

stazioni ferroviarie di Paderno è Calusco D’Adda. “Abbiamo

recepito le richieste dei sindaci – ha detto l’assessore –

mettendo a disposizione un’offerta più articolata, una sorta di

bus circolare con diverse fermate in entrambi i paesi

rivieraschi”. La frequenza sarà di 15 minuti negli orari di

punta e 30 minuti negli orari di morbida.

NAVETTE PONTE-STAZIONE, REGIONE ANTICIPA I FONDI – “Le risorse

necessarie per attivare questa tipologia di navette – ha

spiegato l’assessore – ammontano a circa 400.000 euro, che

saranno interamente anticipati dalla Regione anche per ovviare

al momento ad alcuni passaggi procedurali che avrebbero dilatato

i tempi”.

IMPEGNO DI REGIONE PER I SERVIZI SOSTITUTIVI – “Finora, come

Regione, – ha concluso l’assessore alle Infrastrutture,

Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia – abbiamo

finanziato servizi sostitutivi per oltre 1.370.000 euro, di cui

1.121.000 euro per i bus e 250.000 euro per i treni aggiuntivi,

a cui si aggiungono i circa 400.000 euro che saranno anticipati

per le navette di imminente attivazione”.

