LOMBARDIA. VICE PRESIDENTE: TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI A MILANO, UNA SPINTA PER LA RICERCA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 01 aprile 2018 – Il vicepresidente di Regione Lombardia

e assessore alla Ricerca, Innovazione, Università, Export e

Internazionalizzazione delle imprese ha partecipato oggi alla

conferenza stampa, a Palazzo Marino, sul trasferimento della

sede specializzata del Tribunale Unificato Brevetti da Londra a

Milano.

“Siamo la Regione che produce più brevetti in Italia – ha

sottolineato – e la presenza del Tribunale unificato a Milano

non solo stimolerebbe un indotto che vale alcune centinaia di

milioni di euro all’anno, ma sarebbe anche un’ulteriore spinta

all’innovazione per imprese, centri di ricerca e università”.

“Avere una sede del Tribunale dei brevetti a Milano – ha

aggiunto il vicepresidente – significherebbe valorizzare un

territorio a vocazione industriale come quello lombardo. La

ricaduta pratica della ricerca e dell’innovazione è la chiave

per la competitività economica del territorio. Tutti gli

investimenti di Regione Lombardia in favore della ricerca hanno

ricadute sui brevetti: il 60% degli accordi per la ricerca

sottoscritti da Regione con imprese e centri di ricerca

prevedono di arrivare a brevettazione”.

L’Italia, nello scorso anno, è stato il paese UE con il maggior

incremento di domande di brevetto in Europa (+4,3 % sulla media

europea del 2,6%). La Lombardia si conferma una regione di

creativi e inventori, con diversi primati: 20 mila domande di

brevetti depositate, con una crescita del 30% rispetto al 2013.

Salgono anche le richieste di registrazione per i marchi: 16

mila nel 2018, con un aumento del 7,4 % negli ultimi 5

anni.

