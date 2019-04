Basiglio. Per la Giornata del Verde Pulito è “Caccia al mozzicone di sigaretta”

(mi-Lorenteggio.com) Basiglio (2 aprile 2019) – Prenderà il via alle ore 11 di domenica 7 aprile la “Caccia al mozzicone di sigaretta” che l’amministrazione comunale ha organizzato, in collaborazione con il Consiglio comunale dei ragazzi e il Comitato genitori Basiglio, in occasione della “Giornata del verde pulito”.

Dopo il ritrovo davanti al centro commerciale in piazza Marco Polo, armati di guanti e sacchetti, e organizzati in gruppi, si andrà alla ricerca dei mozziconi che i fumatori poco attenti hanno disperso nell’ambiente, inquinandolo. In natura, infatti, il mozzicone di sigaretta – che contiene più di 50 sostanze potenzialmente cancerogene come nicotina, benzene, gas tossici quali ammoniaca e acido cianidrico, e composti radioattivi come polonio-210 – impiega dai 2 ai 10 anni per decomporsi.

L’iniziativa parteciperà al concorso social indetto da Regione Lombardia che prevede l’invio, da parte del Comune, di una foto rappresentativa dell’evento, che dovrà essere votata su Facebook con i “mi piace”.

Redazione