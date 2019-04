Bollate. Seconda operazione della Polizia Locale con sequestro di merce contraffatta

(mi-Lorenteggio.com) Bollate, 2 aprile 2019 – Seconda operazione della Polizia locale, dopo quella del 24 febbraio scorso, contro la vendita di merce contraffatta. A farne le spese DM, un cittadino extracomunitario residente a Milano e munito di regolare permesso di soggiorno e carta di identità che, nella mattina di domenica 31 marzo ha

sostato la sua auto, per dirigersi verso l’area del mercato con due borsoni in plastica pieni di oggetti falsi. La sua macchina, già notata da alcune settimane, è stata tenuta d’occhio dai vigili in servizio che, verso le 8,15, sono intervenuti bloccando la persona in area Expo Park e invitandola a

seguirli in Comando.

Gli agenti si sono anche fatti consegnare le chiavi dell’auto, una Fiat Marea SW, che è stata portata in Comando per gli opportuni controlli sulla regolarità dei documenti di guida e di circolazione. Aperto il bagagliaio, ne è emerso un autentico “magazzino” contenente 177 paia di scarpe di note

marche, tutte contraffatte e tutte destinate allo smercio abusivo.

“Per la quantità ingente di merce rinvenuta – spiegano dal Comando – è presumibile ritenere che la persona in questione fosse una sorta di “grossista” e si apprestasse a dividere la stessa merce per poi affidarla ai venditori al dettaglio”.

DM è stato denunciato per il reato di introduzione nel territorio dello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e tutta la merce in suo possesso, per un valore stimato di 10mila euro, è stata sequestrata.

Gli agenti, inoltre, hanno sottoposto l’auto, di proprietà del cittadino senegalese, a sequestro amministrativo e a fermo amministrativo, in quanto priva di copertura assicurativa dall’agosto 2018 e già sospesa dalla circolazione per omessa revisione dal 2015. Anche la patente di guida della Costa d’Avorio è stata ritirata in quanto DM risultava residente in Italia da più di un anno senza aver modificato il documento e senza essere in possesso di patente internazionale nè di traduzione della patente.

“La campagna di monitoraggio e repressione del commercio abusivo di marchi contraffatti – conclude l’Assessore alla Sicurezza Marco Marchesini, pienamente soddisfatto della nuova operazione della Polizia locale – continuerà anche nei prossimi mesi sempre con l’intento di minare in modo più radicale, attraverso blocchi mirati e pianificati, il commercio illegale ”.

Redazione