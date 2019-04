FIERA DI ROVATO: CARNE, IN LOMBARDIA SI ALLEVA IL 25% DEI BOVINI NAZIONALI.

(mi-Lorenteggio.com) Rovato – Brescia, 2 aprile 2019 – In Lombardia si allevano circa 1.500.000 capi bovini pari al 25% della consistenza a livello

nazionale. Circa 500.000 sono le vacche in lattazione e 200.00 i

vitelli da macello (sotto 1 anno di età) pari, questi ultimi, al

40% a livello nazionale. Gli allevamenti lombardi sono oltre

12.600″. Sono i dati diffusi dall’assessore regionale

all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, durante la

conferenza stampa di presentazione della manifestazione

‘Lombardia Carne’ tenutasi a Milano a Palazzo Pirelli. La

tradizionale fiera regionale di animali da carne bovina, equina

e ovicaprina, giunta alla sua 130esima edizione, si svolgerà a

Rovato (BS), dal 6 all’8 aprile e vede come testimonial Giuseppe

Cruciani.

PRESIDENTE: MANIFESTAZIONE DA SOSTENERE E VALORIZZARE “Oltre a

rappresentare un comparto rilevante dal punto di vista economico

– ha detto il presidente della Regione Lombardia – la fiera

‘Lombardia Carne’ di Rovato assume un significato molto

importante per la tradizione e la cultura che noi abbiamo sempre

portato avanti e valorizzato. L’iniziativa è certamente da

sostenere perchè esalta il valore della nostra storia e delle

nostre radici”.

CONCORSI E SHOW COOKING IN FIERA – Durante la tre giorni ci sarà

gran spazio per convegni, prodotti del settore zootecnico, gara

di tosatura, scuola di equitazione e mostra mercato equina,

bovina, ovicaprina i cui capi parteciperanno al concorso che

premia oltre 40 categorie di bestiame. Previsti inoltre una

mostra mercato della macchina ed attrezzature agricole, il

concorso ‘el salam pio bu de la Franciacurta’ e show cooking con

carni rovatesi. Il manzo all’olio di Rovato De.Co. sarà al

centro di un concorso aperto a famiglie, massaie ed appassionati

di cucina.

BRESCIA LEADERSHIP ALLEVAMENTI E NUMERO CAPI – “In Lombardia –

ha aggiunto l’assessore regionale all’Agricoltura – la provincia

di Brescia detiene la leadership sia in termini di allevamenti

(28%) che in numero di capi (32%) ed ha un grosso peso anche

nell’allevamento da carne, in quanto circa il 47% dei vitellini

sotto i sei mesi allevati nella regione ricadono nel bresciano”.

LOMBARDIA PRIMA PER IMPIANTI MACELLAZIONE E LAVORAZIONE CARNE –

“La Lombardia – ha concluso l’assessore – oltre ad essere la

prima regione italiana per presenza di allevamenti zootecnici

spicca anche per la presenza di impianti di macellazione,

lavorazione e trasformazione delle carni. Nella nostra regione

si macellano oltre un quinto dei bovini nazionali con una punta

del 46% delle vacche a fine carriera”.

All’incontro hanno inoltre preso parte il primo cittadino di

Rovato, il testimonial dell’evento Giuseppe Cruciani,

rappresentanti della Confraternita del manzo all’olio, di

Confagricoltura e Coldiretti.

Redazione