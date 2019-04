GIORNATA MONDIALE AUTISMO, ASSESSORE WELFARE: INCORAGGIAMO CHI SOFFRE DI QUESTI DISTURBI A LIBERARE IL PROPRIO TALENTO

ALL’EVENTO INTERVENUTO ANCHE L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 02 aprile 2019 – L’assessore regionale al Welfare è

intervenuto, in occasione della Giornata Mondiale della

consapevolezza sull’autismo, al convegno ‘Insieme per spiegare

le ali’ ospitato all’auditorium Testori di Palazzo Lombardia.

L’evento è stato organizzato da Regione Lombardia e Comitato

Uniti per l’Autismo.

DA REGIONE OLTRE 15 MILIONI PER AUTISMO – Dopo aver ricordato il

recente stanziamento della giunta regionale di 1,5 milioni di

euro che si aggiungono ai 14 già deliberati l’assessore ha

ribadito che i fondi saranno utilizzati per le priorità alle

quali fornire risposte immediate: le diagnosi e gli interventi

precoci, azioni mirate e specifiche a beneficio dei giovani

adulti, una rete ultramoderna informatica di collegamento fra i

reparti di Neuropsichiatria, proprio a fronte delle aree

critiche emerse dal confronto con le associazioni e i servizi.

AL FIANCO DEI TALENTI PER FARLI EMERGERE – “Ognuno di noi deve

avere la chance di mettere le ali – ha ribadito – e di

dimostrare il proprio talento. Le istituzioni devono creare le

condizioni perché il talento emerga e questo è un compito che

spetta a tutta la società. Date a tutti la possibilità di

mostrare il meglio di se stessi, senza avere pregiudizi. Ognuno

di noi ha dentro un mondo bellissimo, aspetta solo che qualcuno

si fermi a guardarlo”.

POLITICHE INTEGRATE E PROGRAMMI CONDIVISI – Al convegno è

intervenuto anche l’assessore alle Politiche Sociali, abitative

e disabilità che ha richiamato l’attenzione costante e l’impegno

di Regione Lombardia nel costruire azioni e interventi che

migliorino le condizioni di vita delle persone affette da

sindrome autistica e delle loro famiglie.

“Siamo chiamati a rispondere in modo sempre più concreto ed

efficace ai bisogni e ai diritti delle persone con disabilità e

delle loro famiglie – ha dichiarato l’assessore – attraverso la

realizzazione di politiche integrate e la definizione di

programmi e progetti condivisi”

INCLUSIONE SOCIALE – “Alla base c’è in ogni caso il progetto di

vita che accompagna la persona con disabilità verso l’inclusione

sociale, la crescita e l’autonomia, coinvolgendo i diversi

ambiti quali la famiglia, la scuola, il lavoro e la società nel

suo complesso. Abbiamo già stanziato 83 milioni per il Fondo non

autosufficienza e vogliamo fare ancora di più”.

MOSTRA ‘ATTIMI DI AUTISMO’ – L’assessore al Welfare ha poi

visitato la mostra ‘Attimi di autismo’, aperta fino al 6 aprile

allo Spazio mostre N3 di Palazzo Lombardia. In esposizione le

opere di due ragazzi autistici: gli scatti fotografici di Ricky

Pravettoni e le stampe e i cartamodelli di Roberta Biondini.

L’iniziativa è stata realizzata da Regione Lombardia in

collaborazione con l’associazione di giornalisti agroambiente e

food Arga Lombardia Liguria, aderente a Unaga, Gruppo di

specializzazione della FNSI, Federazione Nazionale Stampa

Italiana.

GIOVANI CON STRAORDINARIA CAPACITA’ CREATIVA – “Sono sorpreso,

positivamente, perché ho avuto modo di apprezzare due grandi

artisti, un fotografo straordinario e una quasi creatrice di

moda che mi hanno molto ben impressionato per competenza e

stile” ha commentato l’assessore.

“E’ la dimostrazione di un grande talento di due giovani che –

ha proseguito – dobbiamo aiutare a fare emergere. Sono soggetti

affetti da disturbo dello spettro autistico, quindi ragazzi che

di fronte a una valutazione superficiale ma purtroppo comune,

sono considerate persone che hanno una disabilità o difficoltà

di comunicazione. L’esposizione dimostra invece che hanno una

straordinaria capacità creativa e una cifra stilistica al di

fuori del normale”.

