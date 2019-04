Ospedale Abbiategrasso. M5S Lombardia: “Assessore regionale nega la realtà, è stato depotenziato”

L’Assessore regionale alla Sanità Giulio Gallera ha risposto questa mattina a un’interrogazione sull’Ospedale sul Pronto Soccorso di Abbiategrasso.

Gregorio Mammì, consigliere regionale del M5S Lombardia, dichiara: “Siamo molto delusi. Ci attendevamo un cambio di passo per il nostro presidio ospedaliero che è stato depotenziato mente l’Assessore si è solo limitato a negare la realtà. Per lui l’ospedale è stato potenziato.

A noi risulta il contrario. Per esempio l’ortopedia funziona solo dal lunedì al venerdì. Ci sono sale operatorie di massimo livello sottoutilizzate tanto che fanno al massimo piccoli interventi perché manca la rianimazione. Non c’è più l’anestesista notturno. In pronto soccorso la situazione è drammatica e, dal marzo scorso, anche solo per una sutura si è inviati a Legnano. Peggio, in un caso, una degente è stata salvata grazie al rianimatore a disposizione dell’auto medica perché quello reperibile non sarebbe arrivato in tempo.

Il depotenziamento ha coinvolto anche il laboratorio di analisi e l’oculistica, che è tutto meno che un’eccellenza, tanto che è necessario attendere un anno per una visita.

L’atteggiamento dell’Assessore, che nega la realtà non favorisce un confronto sereno su come potenziare un presidio irrinunciabile per il territorio”.

“Due anni fa abbiamo assunto un impegno ben preciso per il potenziamento dell’Ospedale di Abbiategrasso: un impegno che abbiamo mantenuto e che proseguirà con la valorizzazione di specialità già esistenti di caratura internazionale come la cura del Piede Diabetico. La chiusura

notturna del Pronto Soccorso è stata decisa nel rispetto delle leggi nazionali e per la sicurezza del cittadino”.

Lo ha ribadito oggi l’assessore al Welfare della Regione

Lombardia, rispondendo in Consiglio Regionale ad un’interrogazione.

“La possibilità di essere curati in tempi rapidi e nel luogo più idoneo soprattutto per le patologie tempo dipendenti quali ad esempio l’infarto o l’ictus – ha proseguito- è un elemento che

salva la vita e permette di non sprecare la ‘Golden Hour’ per la somministrazione di terapie adeguate. Inoltre, il Decreto ministeriale 70 non lascia dubbi e i rappresentanti di alcuni

sindacati dei medici ospedalieri hanno sottolineato la correttezza dell’azione regionale sulla sicurezza degli interventi nei pronto soccorso”.

IL PERCORSO DI POTENZIAMENTO DELL’OSPEDALE CANTÙ – “L’Ospedale di Abbiategrasso è stato oggetto in questi anni di un’azione di potenziamento non indifferente da parte dell’Asst ovest milanese

con il sostegno convinto di Regione Lombardia – ha ricordato l’assessore – un’opera che ha coinvolto specialità quali la Chirurgia Plastica e Vascolare, l’Oculistica che contempla,

unico polo del Presidio, anche interventi per il distacco della retina e traumatologici”.

IL POTENZIAMENTO: LA SCHEDA

AREA MEDICA

78 posti letto effettivi di Medicina: 32 Medicina Generale, 26 Medicina di Indirizzo Pneumologico, 20 Medicina (piede diabetico) 20 posti letto accreditati di Riabilitazione: dal 1

dicembre i posti letto attivi sono aumentati da 10 a 17.

“L’eccellenza dell’attività del Piede Diabetico – ha sottolineato l’assessore – sarà ulteriormente valorizzata per mantenere la peculiarità di questa attività nel territorio e nella Regione, (10% pazienti anche extra Regione). A tale proposito, si procederà nel favorire l’utilizzo di biomateriali e biotecnologie come ad esempio il BIOVETRO, materiale

innovativo che accelera la guarigione e diminuirà il numero di complicanze e amputazioni del piede”.

E’ attivo un ambulatorio per esterni ed interni, di ecografia specialistica che comprende ecografia addominale, ad indirizzo neurologico nonché l’esecuzione di biopsie in regime

ambulatoriale e l’ablazione di neoformazioni con l’utilizzo di radiofrequenze ecoguidate.

Nuove implementazioni nell’area ambulatoriale

OSTETRICIA: attivato unico ambulatorio Presidio Magenta Abbiategrasso per Test di gravidanza: Tri-Test (per patologia cromosomica). E’ previsto anche l’acquisizione di un ecografo.

PEDIATRIA: Unica attività di endocrinologia del Presidio, sono stati aumentati anche attività di gastroenterologia (si effettua dal 2018 Breath test) e ambulatori di secondo livello.

CHIRURGIA VASCOLARE PIU’ ECODOPPLER DERMATOLOGIA

Possibilità di effettuare prescrizione di farmaci biologici per pz psoriasici costretti prima a recarsi a Magenta.

CHIRURGIA: avvio attività ambulatoriali di chirurgia plastica vascolare e vascolare flebologica con laser.

Redazione