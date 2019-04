PESCA. LOMBARDIA, VENETO E PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO VERSO REGOLAMENTO UNICO DEL LAGO DI GARDA

NORME COMUNI SU GESTIONE E RIPOPOLAMENTO E LOTTA AL BRACCONAGGIO

(mi-lorenteggio.com) Desenzano del Garda, 3 aprile 2019 – Gli assessori regionali

con delega alla Pesca di Lombardia, Veneto e della Provincia

autonoma di Trento hanno condiviso un primo protocollo d’intesa

per una gestione sostenibile e unitaria della pesca e per la

tutela del patrimonio ittico del lago di Garda.

“È un’occasione importante per la pesca nel Garda. Oggi inizia

ufficialmente – hanno detto – un lavoro istituzionale che

porterà a un risultato preciso: un lago, un regolamento. È

necessario agire in maniera congiunta contro la pesca di frodo e

contro l’invasione delle specie aliene invasive come il siluro,

tutelando l’ittiofauna autoctona iniziando dalla creazione di

una rete tra gli incubatoi”.

I tre enti si impegnano dunque a promuovere una gestione

unitaria e una normativa comune della pesca professionale e

sportiva e della tutela del patrimonio ittico nel lago di Garda.

In particolare gli obiettivi specifici saranno di carattere

ambientale per garantire un corretto stato di conservazione

degli habitat e delle specie, sociale per garantire regolamenti

coordinati e attività unitarie di controllo e repressione del

bracconaggio ed economico per garantire il razionale utilizzo

delle risorse pubbliche dedicate.

Si è deciso altresì di costituire un tavolo di coordinamento con

il compito di elaborare e aggiornare il Programma delle azioni

che riguardi la semplificazione delle normative regionali in

materia di pesca, la regolamentazione dell’accesso della pesca

professionale su tutto il lago di Garda, le operazioni di

vigilanza e controllo, la promozione delle attività di turismo e

il contenimento delle specie alloctone invasive per tutelare e

incrementare l’ittiofauna autoctona.

Redazione