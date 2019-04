Al via il corso di formazione per i Medici di Medicina Generale all’ASST Santi Paolo e Carlo

Giovani e fortemente motivati hanno scelto la nuova professione come una missione

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 5 aprile 2019 – E’ partito ufficialmente ieri mattina il corso di formazione per i Medici di Medicina Generale presso l’ASST Santi Paolo e Carlo di Milano.

Venti studenti (60 in totale per l’ATS Città Metropolitana di Milano), 3 anni di corso, 4800 ore di lezione per formare i futuri medici di base tra attività teoriche, pratica clinica e ambulatoriale. Questi i numeri degli indirizzi organizzativi e didattici messi a punto da Regione Lombardia.

L’obiettivo è quello di fornire al medico in formazione le competenze professionali necessarie per farsi carico della salute psicofisica dei propri assistiti nelle varie fasi della vita, contestualmente al contesto in cui andrà ad operare e dei mezzi che avrà a disposizione.

Freschi di laurea, alcuni già studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia del Polo Didattico San Paolo, altri con esperienze professionali in ambito ospedaliero, i futuri medici di base che studieranno presso il due Presidi Ospedalieri San Paolo e San Carlo hanno scelto di mettersi in gioco con questa nuova sfida preferendo un rapporto diretto con il territorio e i cittadini. Tra i 20 tirocinanti, 4 provengono da altre regioni (Campania e Molise) ed hanno scelto di cercare in Regione Lombardia un’opportunità lavorativa.

Il tirocinio pratico che andranno a sviluppare riguarderà materie di Medicina Clinica, Emergenza/Urgenza, Chirurgia Generale, Dipartimento Materno Infantile e Ostetricia/Ginecologia.

“Sono professionisti molto motivati e con le idee chiare su ciò che sarà il loro futuro – dichiara il dr. Marco Parodi, Referente Ospedaliero del Corso e Direttore del Dipartimento di Medicina dell’ASST Santi Paolo e Carlo – Importante sarà sviluppare anche le attività trasversali come saper individuare e risolvere i problemi e coordinarsi con altri professionisti per garantire la continuità ospedale-territorio”

“La riorganizzazione dei corsi di formazione prevede una stretta collaborazione tra la Direzione Welfare, le ATS e le ASST – dichiara il dott. Matteo Stocco, Direttore Generale dell’ASST Santi paolo e Carlo – I nuovi Medici di Medicina Generale che andremo a formare saranno ben preparati e pronti a gestire la presa in carico del paziente cronico e affrontare i mutamenti epidemiologici in corso.”

Redazione