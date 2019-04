LOMBARDIA. ECCO I 37 NEGOZI STORICI PREMIATI

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 7 aprile 2019 – Domani, lunedì 8 aprile, si terrà la cerimonia di premiazione e all’assegnazione dei riconoscimenti dei negozi storici. In totale l’evento coinvolgerà 37 realtà lombarde.

Lo status di ‘negozio storico’ viene assegnato dalla Regione Lombardia per la capacità di preservare e valorizzare l’attività o il luogo oggetto dell’attività d’impresa da almeno 50 anni.

Sono 1.749 le attività riconosciute fin dal 2004 nel Registro regionale dei luoghi storici del commercio della Lombardia, molte addirittura ultracentenarie e appartenenti a oltre 20 categorie merceologiche.

I NEGOZI STORICI PREMIATI DELLA PROVINCIA DI VARESE

PASTICCERIA I CAPRICCI – Tradate (VA) NEGOZIO STORICO

1951 Negozio storico

Enrico Puricelli è il fondatore dell’attività nel centro storico

di Tradate e l’ideatore dei “Capricci”, specialità dolciaria

conosciuta in tutta la zona, la cui ricetta ha un marchio

depositato: si tratta di squisiti biscotti secchi a base di

meringa e nocciole, il cui gusto inimitabile è dovuto alla

peculiarità degli strumenti impiegati (fra cui il vecchio forno

delle origini, un tempo alimentato a legna, oggi a gas) e

all’alta qualità degli ingredienti, lavorati rigorosamente a

mano in tutte le fasi della produzione. Ristrutturata e ampliata

negli anni Ottanta, dal 2013 è titolare Daniele Bascialla, a sua

volta allievo pasticcere della gestione precedente, che prosegue

una tradizione gelosamente trasmessa da una generazione

all’altra. Oggi il locale offre anche una zona di caffetteria.

I NEGOZI STORICI PREMIATI DELLA PROVINCIA DI MILANO

GARIBOLDI MODA – Gaggiano (MI)

1920 Storica attività

Negozio antichissimo di biancheria per la casa, maglieria,

intimo e abbigliamento a gestione famigliare, da sempre in Via

Roma, lungo il Naviglio Grande. Oggi la titolare è Patrizia

Gariboldi.

30) FOTO RADIO MARELLI – Milano

1944 Storica attività

Negozio di distribuzione e vendita al minuto di articoli

radiofonici, elettrodomestici, telefonia e fotografia.

L’attività ha origine nel 1944 con Luigia Marelli e prosegue

tutt’oggi con suo figlio Roberto Lova Marelli.

La vecchia insegna, le vetrine e gli arredi originali conservano

lo stile anni Cinquanta della prima ristrutturazione, ma ciò che

caratterizza questo storico negozio è l’attenzione al cliente,

assistito con competenza, fin dal primo contatto.

LA MACELLERIA – Milano

1967 Storica attività

La Macelleria nasce in via don Gnocchi n. 3, zona San Siro, per

iniziativa di Natale Radaelli che la porta ad essere molto

apprezzata fino al 2008. Dal 2017 Alessandro Ghisi la rileva e

ne mantiene arredi ed insegne originali, facendola diventare

nuovamente un punto di riferimento per il quartiere, per l’ampia

scelta di carni e salumi, ma anche per i gustosi piatti pronti

da cuocere o da scaldare.

RISTORANTE BICE – Milano

1939 Locale storico

Locale di cucina tipica toscana nel cuore del quadrilatero della

moda, nasce per iniziativa di Gino Ruggeri e di sua moglie

Beatrice Mungai, detta “Bice”. Dal 1997 fa capo a Roberta e

Beatrice Ruggeri, nipoti della fondatrice, con Vincenzo Mazzone,

responsabile chef di cucina.

Arredi, rivestimenti e suppellettili risalenti alle origini

conferiscono agli ambienti un aspetto elegante ed accogliente

che, unito all’ottima cucina e alla qualità del servizio, ha

fatto diventare questo indirizzo uno dei più frequentati da noti

personaggi della cultura, della politica, del giornalismo e

dello spettacolo.

FORNO SEGALINI – San Colombano al Lambro (MI)

1961 Storica attività

Giovanni e Maria Rosa Segalini, gli attuali titolari, portano

avanti con immutata cura la tradizione paterna della

panificazione: rigorosamente fatta a mano con farina macinata a

pietra e pasta madre, rigenerata ogni notte da oltre

cinquant’anni. Non mancano focacce e dolci, frollini cotti nel

forno a vapore, prodotti a base di farina integrale e di riso

per chi soffre di intolleranze alimentari, e di antichi cereali

come miglio, lino e avena, sempre più apprezzati dalla moderna

clientela.

I NEGOZI STORICI PREMIATI DELLA PROVINCIA DI LECCO

COLORIFICIO ADDA – Lecco

1965 Storica attività

L’attuale Azienda trae le sue origini dalla rivendita di vernici

e prodotti affini avviata da Ermanno Carera, alla metà del

secolo scorso. Dopo un periodo di chiusura, nel 1964 il genero

Elpidio Scaranna riapre i battenti dell’attività di famiglia,

affiancato dal determinante apporto del suocero. Il commercio di

vernici cresce in qualità e dimensioni, e la sede storica viene

presto affiancata da una sede produttiva ad Olginate. Oggi il

Colorificio Adda S.R.L. è giunto alla quarta generazione.

I NEGOZI STORICI PREMIATI DELLA PROVINCIA DI CREMONA

FRUTTA E VERDURA CATTANEO – Crema

1936 Storica attività

Inizialmente gestito dalla famiglia Marchesi, dal 1985 il

negozio passa alla famiglia Cattaneo. Da sempre in Via Cavour

14, è un punto di riferimento cittadino per l’acquisto di frutta

e vegetali della migliore qualità.

LE BONTA’ DEL BORGO – Crema (CR)

1940 Storica attività

La storia di questo negozio affonda le sue radici nei primi anni

Quaranta con la famiglia Milanesi. Nel 1968 subentra la famiglia

Doldi, e dal 1999 l’azienda viene ceduta a Giampaolo Spreafico e

alla moglie Maria Alessandra. Dal 2011, con l’entrata in società

dei figli Francesco e Roberta, viene ampliata la tipologia di

vendita con prodotti di rosticceria e alimentari.

Oltre all’ampia scelta di carni rosse e salumi, oggi sono

disponibili al banco anche alcuni piatti pronti della cucina

tipica bresciana e l’esclusiva salsiccia di Rovato, nota

specialità preparata nel laboratorio del negozio.

MERCERIA SUBIOLI – Crema (CR)

1949 Storica attività

La merceria nasce per iniziativa di Fiorello Marinoni. Ceduta

successivamente a Ettore Subioli, nel 1986 passa alla nipote

Renata. Oggi con Luigi Pedenzani continua ad essere un punto di

riferimento nella sede di Via Dante, nel centro storico di

Crema, grazie alla qualità dei prodotti e alla gentilezza del

titolare.

PASTICCERIA DOSSENA – Crema (CR)

1937 Storica attività

Nasce, in pieno centro storico di Crema, come panetteria,

pastificio e pasticceria, per iniziativa di Stefania Dossena.

Dal 1948, con una nuova gestione l’attività si specializza nella

pasticceria, aggiungendo la vendita di gelati e bevande. Dal

1984 subentra l’attuale intestatario, Francesco Cremonesi, che

mantiene le stesse caratteristiche di produzione e vendita.

IOTTA PIERINO – Cremona

1968 Storica attività

Tagliato il traguardo dei cinquant’anni di storia nel settembre

2018, accanto a Pierino e alla moglie Silvia, oggi c’è anche il

figlio Roberto, e nell’antica bottega si continuano a produrre,

fra le altre specialità, ravioli di carne, salame locale,

cotechini, salami da pentola e salamelle, patè e galantina come

da tradizione. Molti volti noti dello spettacolo si servono da

Pierino, ma la clientela più affezionata conta milanesi,

torinesi e non solo, che si spingono fino a qui per la

prelibatezza dei prodotti e la garanzia di qualità che l’hanno

resa una riconosciuta eccellenza del territorio.

BAR OSTERIA TORRE – Montodine (CR)

1963 Storica attività

Le prime notizie di una “locanda con servizio” dove oggi si

trova questo bar-osteria, risalgono addirittura al 1600, ai

tempi della dominazione della Repubblica di Venezia, quando si

narrava di serate invernali passate sorseggiando vino rosso, al

calore dell’imponente camino che ancora oggi fa bella mostra di

sé nella sala interna del locale.

La “Torre” è quella antica che spicca nel corpo dell’edificio.

Vi si servono piatti tipici della tradizione lombarda.

LA MAGICA – Offanengo (CR)

1968 Storica attività

La Magica apre nel 1968 con Valerio Rognoni e sua moglie

Caterina. I due approfondiscono la loro formazione commerciale

partecipando a fiere ed esposizioni, e visitando le sedi

produttive dei propri fornitori. Tale impegno permette

all’azienda un forte e veloce ampliamento dell’offerta, una

notevole crescita degli affari e l’allargamento degli spazi

espositivi. Nel frattempo entrano nell’attività anche i figli

Massimo e Antonella. Nella stessa sede delle origini, si trovano

giocattoli, casalinghi, arredo giardino, articoli per neonati e

per l’infanzia, ma anche un servizio qualificato di vendita,

installazione e assistenza nel settore delle piscine e delle

stufe.

PANIFICIO GUERINI ROCCO – Offanengo (CR)

1933 Storica attività

Agostino Guerini Rocco è nel 1933 il titolare di un forno

situato proprio a fianco della rinascimentale chiesa di San

Rocco. Nel 1967 l’attività passa al figlio Giuseppe, e poi al

nipote Angelo che dal 1933 porta avanti la panetteria fino ai

giorni nostri sfornando quotidianamente ottimo pane artigianale

e dolci prelibatezze.

CDP DITTA CAPELLI DI PREMOLI & C. SNC – Pizzighettone (CR)

1952 Storica attività

Attività saldamente radicata nel territorio cremonese, legata

alla famiglia Premoli. Tratta impiantistica, vendita e

assistenza di elettrodomestici, climatizzazione, elettronica di

consumo e informatica, sempre al passo con le necessità di una

società in rapida evoluzione tecnologica.

BAR 900 – Ripalta Cremasca (CR)

1954 Storica attività

Punto di ritrovo molto conosciuto nella zona, nel 1967 viene

acquistato da Luisa Calzi. Oggi il testimone è passato al figlio

Angelo Ricci che con la sorella Ancilla, porta avanti l’attività

offrendo anche vendita di liquori, pasticceria, caffè.

BAR FINIMONDO – Soresina (CR)

1953 Storica attività

Per tanti anni conosciuto come Caffè Sport, con l’attuale

gestione l’esercizio ha assunto il nome di “Finimondo”, ripreso

da un vecchio toponimo che identificava in passato questa zona

periferica, quindi”alla fine del mondo”.

I NEGOZI STORICI PREMIATI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

NUOVA DELLA FIORE – Botticino (BS)

1904

Storica attività

L’attività trae origine dal pastificio che Faustino Della Fiore

apre nel lontano 1904. Dopo pochi anni diventa anche forneria.

Nel 1925 passa in gestione al figlio Isidoro e, dal 1949 al

nipote Lorenzo. Punto di riferimento cittadino per ben 42 anni,

Lorenzo cede l’attività ad Antonio Giurandeo che la gestisce

fino al 2014. Il panificio, oggi anche Bar, è nuovamente nelle

mani della famiglia Della Fiore, con Annamaria Fappani e suo

figlio Michele Della Fiore, nipote dell’indimenticato Lorenzo.

OSTERIA LA GROTTA – Brescia

1964

Locale storico

Situato nel caratteristico vicolo del Prezzemolo nel centro

storico di Brescia, con la gestione della famiglia Bettoni La

Grotta si afferma non solo per la qualità della cucina, ma anche

per l’inconfondibile atmosfera delle sale, dove il tempo sembra

essersi fermato. Dal 2001 subentrano i soci

Duina-Plebani-Giacomelli, tuttora titolari, impegnati a

conservare con cura tutte le peculiarità di questa Osteria: le

ricette della tradizione bresciana e la straordinaria eleganza

degli ambienti (arredi d’epoca, tavoli e sedie in massello,

finemente intarsiati, soffitti in legno con travi a vista, muri

decorati con affreschi d’autore, anche all’esterno). Di

particolare importanza è il locale cantina: la ghiacciaia del

vecchio Ospedale di Brescia, risalente al 1600.

ALIMENTARI ZUBANI MADDALENA – Marmentino (BS)

1955 Storica attività

Pietro Zubani è il fondatore di un negozio diventato da subito

un punto di riferimento per la comunità locale: vi si trovano

anche ottimi formaggi, salumi e burro, tipici della Val Trompia.

Dal 1984 è titolare la figlia Maddalena. Gentilezza e qualità

dei prodotti, hanno reso questo indirizzo anche un luogo di

aggregazione per l’intera frazione in cui è collocato.

ANTICA TRATTORIA EL BUTIGHET – Rovato (BS)

1958 Storica attività

Le origini di questo ristorante, fra i più antichi della zona,

risalgono all’inizio del secolo scorso, quando i coniugi Angela

e Francesco Facchetti aprono una trattoria con annessa locanda e

apposito spazio per i cavalli. A quei tempi era fiorente il

mercato settimanale dei bovini, uno tra i più importanti della

Lombardia, e il lavoro non mancava. Oggi, come allora, vi si

possono gustare piatti tipici e genuini della Franciacorta, in

un ambiente rinnovato ma accogliente e famigliare come una

volta.

MACELLERIA FOSSATI – Rovato (BS)

1956 Storica attività

Il Comune di Rovato vanta una lunga e solida tradizione nel

commercio di carni bovine, testimoniata anche dalla storica

fiera nazionale “Lombardia Carne” che vi si tiene ogni anno.

La Macelleria Fossati si inserisce in questo settore dal 1956,

con Bortolo Fossati, che la mantiene fino al 1991. Dopo di lui

subentra il figlio Federico, l’attuale titolare.

ORTOFRUTTA ZUBANI F. – Rovato (BS)

1958 Storica attività

L’attuale titolare è Fausto Zubani, che dal 1989 prosegue il

commercio di frutta e verdura, con l’aggiunta di articoli di

drogheria e produzione di verdura cotta. L’Ortofrutta Zubani è

un importante punto di riferimento per gli abitanti della zona.

I NEGOZI STORICI PREMIATI DELLA PROVINCIA DI COMO

EDICOLA RIPAMONTI – Erba (CO)

1968 Storica attività

L’edicola nasce per iniziativa di Giuseppe Ripamonti, grande

appassionato di libri e della carta stampata. Di fatto la

struttura è la prima libreria di Erba, con annessa vendita di

giornali e periodici. Negli anni Settanta partecipa come

“libreria votante” al Premio Bancarella, annoverando fra i suoi

frequentatori molti noti scrittori come Enzo Biagi, Walter

Bonatti, Camilla Cederna e Gianni Brera. Dal 2004 passa in

gestione a Massimo Riva.

ALIMENTARI CASTAGNA – Merone (CO)

1948 Storica attività

Sebbene documentata solo dal 1948, testimonianze orali fanno

risalire la nascita della rivendita di alimentari della famiglia

Castagna ai primi anni del secolo scorso. Con Matteo Fusi,

l’attuale titolare, dopo un’importante ristrutturazione e

l’ampliamento dei locali, il negozio si è attrezzato per offrire

anche cibi pronti di gastronomia, e mettendo a disposizione

della clientela appositi spazi per consumare piatti caldi sul

posto.

IL CORAZZIERE – Merone (CO)

1919 Locale storico

La storia di questo ristorante è legata alla figura di Giuseppe

Camesasca, giovane di belle speranze che nel 1910, vista la sua

eccezionale statura, decide di arruolarsi nel Corpo dei

Carabinieri Reali, i cosiddetti Corazzieri. Destinato al Palazzo

del Quirinale, al servizio di Vittorio Emanuele III, si merita

fra l’altro un encomio solenne per aver sventato a Roma un

attentato alla coppia reale. Terminata la carriera militare, il

Camesasca si trasferisce in Brianza dove, nel 1919, insieme alla

moglie Concetta apre una trattoria sulle rive del Lambro,

l’Osteria dei Pescatori. Subito famosa per l’omone alto quasi

due metri che la gestisce, oltre all’ottima qualità dei cibi, il

nome del locale diventa quasi subito quello di oggi: Il

Corazziere. Con il figlio Armando, Il Corazziere diventa una

delle strutture più rinomate della zona ed una fra le realtà

gastronomiche più apprezzate della Lombardia.

I NEGOZI STORICI PREMIATI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

ALIMENTARI BALGERA – Chiuro (SO)

1910 Storica attività

Nel centro dell’antico borgo di Chiuro, in Valtellina, è gestito

dalla stessa famiglia dal 1910: fondatore è stato Felice

Balgera. Inizialmente, oltre ai principali generi alimentari, vi

si trovano anche granaglie, pellami e perfino articoli di

ferramenta. Oggi, con i fratelli Carla e Pierfelice Balgera,

nipoti di Felice, è diventato un fornitissimo supermercato.

RISTORANTE SAN CARLO – Chiuro (SO)

1904 Locale storico

Sebbene testimonianze non ufficiali narrino di una trattoria

“con deposito di materiali edili” già dalla metà dell’Ottocento,

a Chiuro, il primo documento ufficiale è del 1904, quando era

titolare Aristide Redaelli. Oggi lo gestisce Amos Redaelli con i

figli Carlo e Giovanna.

Situato in un imponente edificio nel centro del paese, il locale

conserva numerosi segni delle proprie antiche origini: le alte

volte dei soffitti, le lunette dipinte alle finestre, gli

affreschi, un vecchio pavimento a lastroni di serpentino, parti

di arredo e alcune credenze antiche, fino ai numerosi pezzi di

vasellame con l’insegna del locale, realizzati nel corso degli

anni. Tutti elementi caratteristici che conferiscono

all’ambiente un’atmosfera accogliente e d’altri tempi, dove

anche la cucina garantisce sapori genuini, nel solco di

tradizioni culinarie locali, gelosamente tramandate.

Redazione