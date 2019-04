STARTUP,DA REGIONE 1,1 MLN PER TERRITORI MONTANI AREA INTERNA APPENNINO E ALTO OLTREPO’ PAVESE

Milano, 08 aprile 2019 – Attraverso l’utilizzo dei fondi europei

del programma POR FESR 2014-2020, al fine di rispondere

concretamente alla necessità di rimettere in moto un percorso di

crescita e di incrementare la competitività delle imprese

lombarde, Regione Lombardia ha stanziato 1,1 milioni di euro per

startup di impresa dei territori dell’Area Interna Appenino

Lombardo – Alto Oltrepò Pavese.

Lo ha deciso la Giunta regionale, approvando, oggi, una

specifica delibera, su proposta dell’assessore allo Sviluppo

Economico e di concerto con l’assessore agli Enti locali,

Montagna e Piccoli Comuni. Il finanziamento è a fondo perduto

fino al 50 per cento.

CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA – Potranno presentare la domanda:

micro, piccole e medie imprese con sede legale od operativa

attiva da non più di 24 mesi; coloro che aspirano a essere

imprenditori, ossia chiunque provveda, nel termine di 90 giorni

dal decreto di assegnazione, a iscriversi nel Registro delle

Imprese di una delle Camere di Commercio della Lombardia.

Possono partecipare anche liberi professionisti in possesso dei

seguenti requisiti: singoli in possesso di partita Iva o che

abbiano avviato l’attività professionale oggetto della domanda

di partecipazione al bando da non più di 24 mesi; studi

associati in possesso dell’atto costitutivo dello studio e della

partita Iva associata allo studio da non più di 24 mesi.

I SETTORI DI INTERVENTO – I progetti, in base alle rispettive

strategie d’area, possono essere presentati da soggetti che

svolgano tutte le attività economiche, a esclusione dei settori

agricoltura, silvicoltura e pesca, delle imprese del settore

alberghiero e della ristorazione. Restano inclusi invece “gli

aspiranti imprenditori” che vogliono avviare attività ricettive,

nel campo degli alberghi e ristoranti.

ASCOLTO TERRITORIO METODO VINCENTE – “Il metodo di Regione

Lombardia, basato sull’ascolto dei territori e delle loro

esigenze, risulta vincente – ha detto l’assessore allo Sviluppo

economico -. Quando le richieste partono dal basso, attraverso

un confronto costruttivo si possono realizzare misure davvero

necessarie, stanziando le risorse giuste. Le istituzioni che

offrono opportunità a imprese e a liberi professionisti

dimostrano di saper dare un contributo reale in un periodo di

grandi cambiamenti come questo. Il nostro impegno è offrire

possibilità concrete a zone che vanno assolutamente rilanciate e

valorizzate in ogni potenzialità”.

CONSOLIDARE INSEDIAMENTI IN AREE FRAGILI – “Come per i territori

dell’Area Interna Alto Lago di Como e Valli del Lario, anche per

l’Area interna Appennino Lombardo – Alto Oltrepó Pavese, Regione

Lombardia mette a disposizione un’altra importante dotazione

finanziaria a sostegno di progetti imprenditoriali inediti – ha

spiegato l’assessore agli Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni

-. L’obiettivo lungimirante e strategico che ci siamo posti è di

incoraggiare aspiranti imprenditori o liberi professionisti a

fare impresa, innescando così un processo virtuoso che permetta

alle persone di rimanere, o ritornare, a vivere in questi

territori distanti dai centri urbani e per questo più fragili”.

“In maniera coerente con le richieste e le aspettative

provenienti dal territorio – ha concluso – puntiamo sul mondo

produttivo quale motore di sviluppo economico anche in Alto

Oltrepò Pavese”.

PROGETTI – Per la realizzazione della finalità del bando possono

essere presentati progetti di avvio e sviluppo di micro piccole

e medie imprese o di attività di lavoro libero-professionale in

forma singola e in forma di studio associato.

SPESE AMMISSIBILI – Le spese ammissibili per il bando sono

principalmente: opere edili, murarie e impiantistiche, affitto

immobili sede del progetto, arredi, macchinari, impianti e

attrezzature, automezzi, hardware e software.

DESTINATARI DEL FINANZIAMENTO – Potranno accedere al

finanziamento tutti i Comuni che compongono l’Area Interna

Appenino Lombardo – Alto Oltrepò Pavese, ovvero: Bagnaria,

Borgoratto Mormorolo, Brallo di Pregola, Fortunago, Menconico,

Montesegale, Ponte Nizza, Rocca Susella, Romagnese, Ruino, Santa

Margherita di Staffora, Val di Nizza, Colli Verdi, Zavattarello

e Varzi.

Proprio a Varzi, dopodomani, mercoledì 10 aprile, verrà

presentato il bando ai portatori d’interesse, alla presenza

dell’assessore allo Sviluppo economico.

