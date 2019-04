VOLONTARIATO, ASSESSORE POLITICHE SOCIALI: APPROVATO PIANO SOSTEGNO 2019 DA 3,5 MILIONI EURO

AVVISO PER FINANZIAMENTO PROGETTI PUBBLICATO ENTRO 15 APRILE

DOMANDE DAL 15 MAGGIO AL 1 LUGLIO SU PIATTAFORMA SIAGE ON LINE

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 8 aprile 2019 – La Giunta di Regione Lombardia, su

proposta dell’assessore alle Politiche sociali abitative e

Disabilità, ha approvato il ‘Piano operativo 2019’ con gli

obiettivi, le linee strategiche e le aree prioritarie di

intervento per il volontariato lombardo. Previsto un

finanziamento di 3.521.440 euro del Ministero del Lavoro e delle

Politiche sociali per sostenere progetti del ‘Terzo settore’.

L’avviso per la loro presentazione sarà pubblicato entro la metà

del mese. Le domande dovranno essere presentate su piattaforma

Siage-bandi on line dal 15 maggio fino al 1 luglio 2019.

VERSO RIFORMA TERZO SETTORE – “Stiamo compiendo un passaggio

molto importante verso la riforma del ‘Terzo settore’ lombardo –

spiega l’assessore -, che vuole accompagnare l’adeguamento degli

statuti e il sostegno alle attività degli enti di volontariato”.

OTTO PRIORITÀ STRATEGICHE – “Otto le priorità strategiche –

aggiunge -, individuate in collaborazione con il Tavolo del

Terzo settore, riprendendole, attraverso Csv Net Lombardia e

Forum lombardo del Terzo settore, dall’Agenda Onu 2030 sullo

sviluppo sostenibile e dagli indirizzi ministeriali:

consolidamento delle reti; coinvolgimento dei giovani;

sensibilizzazione e contrasto dei processi discriminatori;

partecipazione e cittadinanza attiva; mutuo aiuto tra famiglie e

reti familiari; progetti di utilità sociale attivati dai Comuni;

formazione dei volontari con attenzione alla sicurezza (in

ambito regionale); accompagnamento e recupero autonomia soggetti

con problemi di salute mentale”.

PROGETTI REGIONALI, TERRITORIALI E LOCALI – Sono previsti

contributi per realizzare tre tipi di progetti: regionali,

territoriali e locali. Il finanziamento coprirà fino al 70 per

cento del costo, con un cofinanziamento necessario quindi per

almeno il 30 per cento. I soggetti capifila e i partner

destinatari del contributo dovranno essere iscritti al registro

regionale dell’associazionismo e del volontariato.

Queste le tre tipologie di progetti previsti:

– regionale: per reti strutturate da almeno dieci Enti partner

effettivi; mira a sviluppare la capacity building dei singoli

attori (strutturazione gestionale e organizzativa, competenze

imprenditoriali, leadership e ricambio generazionale); il costo

massimo del progetto è di 150.000 euro e può essere inferiore a

80.000 euro;

– territoriale: con vocazione più diretta alla risposta dei

bisogni dei residenti, attuato da reti territoriali di almeno

quattro Enti partner effettivi, di cui almeno su due ambiti

territoriali; il costo massimo del progetto è stabilito in

80.000 euro e non può essere inferiore a 20.000 euro;

– locale: presentato da una rete di almeno due Enti, è

finalizzato a obiettivi più centrati sulla realtà associativa

singola o sulle esigenze della realtà locale; il costo massimo

del progetto è fissato in 20.000 euro e non potrà essere minore

di 15.000 euro.