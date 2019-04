TORTONA DESIGN WEEK 2019 DIARIES – DAY 2: la seconda giornata e gli appuntamenti di giovedì 11

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 10 aprile 2019 – Tortona Design Week 2019 porta con sé anche un importante rinnovamento dello spazio pubblico, preludio della Milano sempre più pedonale e attenta alle persone. È la prima fase del progetto di pedonalizzazione di Porta Genova che, proprio sotto le insegne della Design Week, si presenta con una segnaletica stradale rinnovata: tavolini, sedie, panchine e fioriere.

Per aiutare i visitatori a orientarsi nel dedalo di mostre ed eventi, Tortona Design Week accoglie ha affidato all’architetto Alfonso Femia la progettazione dell’infopoint: una struttura piramidale si staglia nel cuore della piazza di Porta Genova, identificando uno dei principali accessi al distretto e affermandosi come elemento fortemente riconoscibile.

Ulteriore intervento pubblico è l’aiuola di Largo delle Culture, che ospita un’evocativa installazione dell’architetto Francesco Librizzi realizzata in collaborazione con Silver Tre Srl. Reale e virtuale si incontrano in Tortona Tensegrity: uno spicchio di un’architettura possibile che grazie alla realtà aumentata può essere percepita e vista nella sua interezza.

Tortona Design Week si conferma come progetto di marketing territoriale che si identifica con il territorio e i suoi spazi, valorizzandoli nella settimana più frenetica dell’anno. Promossa e sostenuta dall’Associazione Tortona Area Lab, senza fini di lucro, l’Associazione ha nel suo statuto l’obiettivo di valorizzare il territorio della zona non solo durante le grandi manifestazioni, ma durante tutto l’anno.

MARIO TSAI STUDIO

Una mostra personale, “From the Structures” presenta due installazioni luminose e due collezioni di arredi, con l’obiettivo di raccontare l’importante ruolo del design nel processo di adattamento e controllo delle moderne tecniche di lavorazione e delle proprietà dei materiali.

MARIO TSAI STUDIO – Spazio I, via Tortona 31

CORRAINI EDIZIONI

La casa editrice inaugura negli spazi della LIBRERIA ExTemporanea una mostra dedicata ai giochi d’artista “senza regole” e presenta una nuova serie di giochi di Bruno Munari. Giochi, libri e libri-gioco che hanno fatto la storia del design applicato al giocattolo, in una mostra di oggetti da scoprire, un percorso da vedere e toccare, tra giochi senza regole.

CORRAINI EDIZIONI, LIBRERIA ExTemporanea 121+, via Savona 17/5

FAEMA ART&CAFFEINE

Art&Caffeine: per conoscere le origini del caffè e il suo percorso, dal Paese di provenienza alla trasformazione in espresso, preparato con una Faema Saturno degli anni ’50 e con la nuova Faema E71E, vincitrice del Red Dot Award 2019, categoria Product Design. Molti gli appuntamenti che Faema offre quest’anno al pubblico del Fuorisalone all’interno del proprio flagship store Art&Caffeine.

FAEMA ART&CAFFEINE – via Forcella 7

GERMAN DESIGN COUNCIL

Una delle più importanti istituzioni di design al mondo, espone le 21 opere dei vincitori di ein&zwanzig, il concorso internazionale per sostenere giovani talenti nel campo del design. Gli spazi espositivi sono firmati da Studiopepe.

GERMAN DESIGN COUNCIL – Vetraio – Opificio 31, via Tortona 31

GLI APPUNTAMENTI DI GIOVEDÌ 11 APRILE

REIMAGINE SPACE AROUND US

DASSAULT SYSTÈMES – Superstudio, via Tortona 27

10.00 – 21.00: Relatori da Mckinsey & Company, Zaha Hadid Architects, Honda Power Product, Michelin, Lille World Design Capital 2020 e molti altri più scoprire l’enorme potenziale del design urbano rigenerativo

WORKSHOP E CORSI GRATUITI PER DONNE IN GRAVIDANZA, MAMME, PAPÀ E BAMBINI

CASA STOKKE – Model, via Novi 2

10.00 – 12.00: corsi e workshop realizzati in collaborazione con MaMi CLUB

15.00 – 18.00: “Riconquistiamo la città”, laboratori interattivi curati da KIKOLLE LAB – età: 6-36 mesi

WORKSHOP “ARTE E ARMONIA NELLA STAMPA 3D DI ALESSANDRA ANGELINI”

MATERIOTECA – via Tortona 26

18.00 -19:30: Alessandra Angelini (Parma, 1953) è artista e docente all’Accademia di Belle Arti di Brera, Milano. Interessata alle connessioni tra Arte, Scienza e nuovi materiali esplorerà nel workshop il tema “Arte e armonia nella stampa 3D”

PLAY NO RULES, ARTIST’S TOYS

CORRAINI – via Savona 17/5

10.00 – 19.00

APERITIVO CON ALESSIA GALIMBERTI, GALIMBERTI STUDIO

ZONCA INTERNATIONAL – via Bugatti 13

18.00

DESIGN HAPPY HOUR AND DJ SET

NHOW – via Tortona 35

18.00 – 22.00

REIMAGINE SPACE AROUND US

DASSAULT-SYSTEMS – Superstudio, via Tortona 27

10.00 – 21.00

FOOD&BEVERAGE & LIVE PAINTING

CASELLO GIALLO – via Savona 5/a

12.00 -15.00, 18.00 – 24.00

WORKSHOP THE COFFEE EXPERIENCE WEEK

FAEMA ART&CAFFEINE – via Forcella 7

10.00 – 19.00

THE HONDA EXPERIENCE – CASA CONNESSA

Honda – via Savona 12

10-13; 18-21

MOSTRA DI SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER LA DEPURAZIONE DI ARIA E ACQUA INDOOR E SESSIONI QUOTIDIANE DI RIEDUCAZIONE AL RESPIRO

NEW ENERGY ORGANISM – via Savona 52

9.30 – 20.00

WORKSHOP TECNOLOGICI E OLISTICI

NEW ENERGY ORGANISM – via Savona 52

16.00 – 17.00; 18.00 – 19.00

VANITY FAIR SOCIAL GARDEN

via Tortona 35

11.00 – 21.00

PRACTICAL INFORMATION

Gli spazi espositivi saranno aperti al pubblico da martedì 9 aprile a domenica 14.

Per scoprire tutti i progetti www.tortonadesignweek.com

PRESS HUB

Al Magna Pars (via Tortona 15) si trova il Press Hub di Tortona Design Week, uno spazio istituzionale e di accoglienza per i giornalisti accreditati che durante la settimana potranno usare il luogo come infrastruttura per pianificare al meglio i propri itinerari e raccogliere materiale e informazioni sugli espositori.

