EUROPEE, SARDONE CANDIDATA NELLA LEGA: “ORGOGLIOSA DELLA SCELTA, RINGRAZIO MATTEO SALVINI”

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 16 aprile 2019 – “E’ per me motivo di grande orgoglio essere nella lista dei candidati della Lega per le prossime europee del 26 maggio nella circoscrizione Nord Ovest (Lombardia, Liguria, Piemonte, Valle D’Aosta) e ringrazio il segretario Matteo Salvini per aver creduto in me dandomi questa opportunità

Sarà per me – commenta Silvia Sardone, candidata alle Europee nella Lega – una bella sfida poter dare il mio contributo, con grinta e passione, a sostegno della Lega, l’unico movimento in grado di cambiare profondamente l’Unione Europea e di battere una sinistra sempre più anti-italiana e sempre più zerbino dei poteri forti europei e di leader di altri paesi.

Credo che il Parlamento Europeo sia, in questo momento storico, il luogo principale in cui poter incidere veramente.

La battaglia più importante è sostenere le politiche del Ministro Salvini, salvaguardare i confini nazionali e dire no all’immigrazione senza freni e al business dell’accoglienza nel nostro Paese, opponendosi all’idea dell’Italia campo profughi d’Europa come vorrebbero a sinistra.

E’ necessario contrastare le politiche di austerità che frenano lo sviluppo del nostro Paese e ribaltare l’idea di un’Unione Europea che limita le nostre ambizioni di crescita. Bisogna assolutamente difendere il Made in Italy per tutelare operatori e consumatori contro le contraffazioni estere. Bisogna inoltre lottare per la difesa della nostra identità e dei nostri valori contro chi vuole cancellare i nostri simboli e le nostre tradizioni.

Mi metto a disposizione, con il mio impegno sul territorio, in una battaglia molto importante a favore di chi ha veramente a cuore il nostro Paese”

