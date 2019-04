Pasqua e Pasquetta con il turismo lento su A58-TEEM

Milano, 19 aprile 2019 – Pasqua e Pasquetta, tradizionali date delle gite fuoriporta di quanti trascorrono le Festività a casa, quest’anno sembrano arrivare apposta per consentire agli utenti di A58-TEEM e delle Autostrade interconnesse Milano-Napoli (A1), Torino-Trieste (A4) e BreBeMi (A35) di testare gli itinerari di turismo lento lungo l’Arteria taglia-file e le ciclabili raccordate.

Per l’intero Ponte di Primavera, esteso pure al 1° Maggio e al 25 Aprile, la Melegnano-Agrate (33 chilometri) e la rete di mobilità dolce integrata offriranno, difatti, ai lavoratori l’occasione di liberarsi da tensione e smog scegliendo i tragitti auto-più-bici schiusi dall’A58 e dai tracciati sostenibili che si diramano dai Caselli (Vizzolo, Paullo, Pozzuolo, Gessate e Pessano) di TEEM.

Solo la percorrenza combinata dell’Asse azzera-code e dei 40 chilometri di piste realizzate, con i fondi garantiti dai Soci privati della Concessionaria, nell’ambito delle opere di compensazione per il territorio costruite da Tangenziale Esterna SpA permette, d’altra parte, di scoprire alcuni dei tesori ambientali e architettonici presenti nel Quadrante Est-Sud dell’Area Metropolitana.

La fruizione del patrimonio valorizzato da A58-TEEM è, insomma, alla portata di tutti perché, dopo essere usciti dall’Autostrada provenendo da Milanese e Lodigiano come da Brianza e Bassa Bergamasca, basta parcheggiare la vettura, scaricare la bici dal tetto e imboccare in sella una delle ciclabili super-sicure che, tra oasi, parchi, cascine e abbazie, si immergono nella Natura.

In quest’ottica andrebbe inquadrato un apparente paradosso: diversi degli oltre 70.000 automobilisti, autotrasportatori e motociclisti, che, nei giorni feriali, privilegiano A58-TEEM in funzione della rapidità di spostamento assicurata rispetto ad Arterie spesso congestionate, preferiscono, nei fine settimana da consacrare agli hobby, la medesima Autostrada per praticare il turismo lento.

Si tratta di un settore tanto in crescita da aver attivato, nel 2018, un importante volano di risorse economiche (sette miliardi di euro) a beneficio delle Amministrazioni locali che si sono premurate di attrarre sulle ciclabili gestite appassionati provenienti pure dall’estero puntando sull’accessibilità al sistema sostenibile attraverso Arterie scorrevoli sottoposte a pedaggio.

L’inserimento delle piste adiacenti i Caselli di A58-TEEM nei circuiti nazionali e internazionali del turismo lento dovrebbe essere considerato, quindi, una priorità dagli Enti pubblici direttamente coinvolti dal momento che potrebbero ricavare entrate insperate promuovendo itinerari innervati sull’accoppiata vincente costituita dall’Autostrada e della rete dolce.

Pur se, per adesso, reclamizzati esclusivamente con il passa-parola, molti dei luoghi raggiungibili con le gite a sei ruote stanno evidenziando, del resto, notevoli potenzialità di calamitare sul territorio, soprattutto nei week-end, centinaia di ciclisti e camminatori in fuga dalle città con l’obiettivo di dedicare il loro tempo libero alle passeggiate nel tessuto rurale.

È il caso, per esempio, delle riserve per l’avifauna di Vizzolo Predabissi e Pozzuolo Martesana che la Concessionaria ha trasposto dall’universo delle idee alla realtà riqualificando le cave di prestito usate durante la costruzione di A58-TEEM e che si sono rivelate mete d’elezione per i bird-watcher in virtù dell’avvistamento di specie rare come il cigno nero e la moretta tabaccata.

Al confine tra SudMilano (Dresano) e Lodigiano (Casalmaiocco) va segnalato, inoltre, «BosCologno», il giardino pensile che Tangenziale Esterna SpA ha posizionato sul tetto di una galleria autostradale trasformando un «non luogo» per eccellenza qual è, in genere, la copertura del tunnel di un’infrastruttura in un punto di aggregazione per le comunità.

Sempre più frequentate risultano anche le ciclabili che hanno ricucito Melegnano, Cerro e Vizzolo alle rive del Lambro, al Sentiero dei Giganti e al centro sportivo di Riozzo realizzato dalla Concessionaria delineando una via verde in un’area solcata da grandi opere viarie (Autostrada del Sole e A58-TEEM) e ferroviarie (Alta Velocità e Passante).

Nella porzione centrale di A58-TEEM (Uscita di Paullo) sono, invece, già conosciute la Chiesa bramantesca di San Biagio in Rossate (frazione di Comazzo), sottoposta a restauro conservativo finanziato dalla Concessionaria, le ciclabili lungo Adda e Muzza di Merlino e Truccazzano e le piattaforme su cui hanno nidificato le cicogne ormai stanziali a Liscate.

Ma anche il lotto nord (Caselli di Gessate e Pessano) incomincia a essere apprezzato dagli estimatori del turismo lento grazie alle piste che costeggiano Molgora e Martesana e rendono possibile pedalare lungo i comparti agricoli di Gorgonzola (appena inaugurata la ciclabile per Melzo intitolata a una giovane vittima della strada), Cambiago e Agrate.

C’è tutto un mondo, insomma, intorno ad A58-TEEM che può essere scoperto, durante l’imminente Ponte di Primavera, dagli utenti vocati ai percorsi auto-più-bici e informati rispetto alla validità anche nei Festivi dello sconto (20%) sui pedaggi riconosciuto ai clienti Telepass in ordine a tutti gli spostamenti effettuati e a qualsivoglia tratta coperta.

