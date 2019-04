25 Aprile: 74° Anniversario della Liberazione, la ricorrenza a Buccinasco, Cesano B., Corsico e Trezzano

(mi-Lorenteggio.com) Cesano Boscone, 22 aprile 2019 – Tante le iniziative in programma nel territorio. Mentre, nel pomeriggio a Milano, per le vie del centro cittadino si terrà il tradizionale corteo alla quale aderiscono numerosi comuni e associazioni, ecco, gli appuntamenti a Buccinasco, Cesano Boscone, Corsico e Trezzano sul Naviglio.

CORSICO

Il 25 aprile 2019, in occasione del 74° Anniversario della Liberazione d’Italia, si terrà il corteo cittadino, accompagnato dal Corpo musicale Città di Corsico, che partirà dal Palazzo Comunale alle ore 10.30 per arrivare sul piazzale del Cimitero davanti al Monumento alla Resistenza di via delle Rimembranze 1, dove si svolgerà la cerimonia commemorativa.

BUCCINASCO

Nella giornata di mercoledì 24 aprile 2019 alle ore 18 avrà luogo la celebrazione della S. Messa in onore di tutti i caduti presso la Parrocchia S.S. Gervaso e Protaso.

Il programma prosegue giovedì 25 aprile a partire dalle ore 10 con la deposizione ufficiale delle corone d’alloro in Piazza dei Giusti e davanti al Palazzo Comunale alla presenza delle Autorità civili e dei Rappresentanti delle Associazioni, con l’intervento dell’Associazione Nazionale Partigiani Italiani (ANPI) – Sezione “Fulvio Formenti” di Buccinasco.

Segue consegna dei premi “Castellum”, inaugurazione del “Giardino dei Giusti” e corteo lungo le vie cittadine con la partecipazione della Banda Civica “Giuseppe Verdi”.

CESANO BOSCONE

Giovedì 25 aprile alle ore 9.30 ritrovo presso la sezione ANPI in Villa Marazzi

FESTA DELLA LIBERAZIONE

– Alle ore 10 incontro con le autorità davanti al Municipio in via Pogliani

– Commemorazione religiosa al cimitero di via Rimembranze

– Deposizione della corona al monumento ai Caduti in via Repubblica

– Corteo fino a I giardini della Costituzione e discorsi celebrativi

– Al termine rinfresco in Villa Marazzi

Il corteo sarà accompagnato dalla “Echo wind orchestra” diretta dal maestro Giuseppe Mesiano

TREZZANO SUL NAVIGLIO

Celebrazione dell’anniversario del 25 aprile

programma:

ore 9.00 ritrovo presso il monumento a Sandro Pertini

ore 9.15 Corteo verso la Casa Comunale

ore 10.00 Celebrazione santa Messa presso la chiesa Sant’ Ambrogio

ore 10.45 Deposizione Corona di alloro al Monumento ai caduti in via Rimembranze e discorsi commemorativi

Accompagnamento del corteo ed esibizione del Corpo musicale Pietro Mascagni Cisliano.

Per il giorno domenica 28 aprile alla sala punto Expo di via Vittorio Veneto alle ore 17.00

Concerto Multimediale ” Il prezzo della libertà ” a cura dell’ accademia Viscontea ”

Musica, resistenza e violinisti partigiani

V. A.