Consumi, tra galletti, braciole, costate: settimana “a tutta brace” al mercato

Sabato 27/4 dalle 11 alle 13 maxi grigliata di carne rossa

Dal galletto alla costata di reale, dalle salamelle alle braciole di maiale: sono questi i prodotti in vetrina al mercato agricolo coperto della Coldiretti in Porta Romana a Milano in occasione della settimana “a tutta brace”, in programma da domani mercoledì 24 aprile a mercoledì 1 maggio. Per i ponti di primavera, infatti, il farmers’ market di Campagna Amica in via Friuli 10/A propone eccellenze a km zero da gustare durante i picnic nel verde e le grigliate fra amici.

Inoltre, sabato 27 aprile dalle 11 alle 13 – precisa la Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza – si terrà al mercato una maxi grigliata offerta dal Consorzio Lombardo Produttori Carne Bovina, che cucineranno oltre 200 porzioni per assaggiare la carne Made in Italy tra tagliate, mini hamburger e arrosticini. Il tutor della carne mostrerà ai consumatori come valorizzare i tagli meno conosciuti, dal collo al lombatello, che permettono di risparmiare sul costo di una grigliata tradizionale senza però rinunciare alla qualità e al gusto.

Mercoledì 24, giovedì 25, venerdì 26 e sabato 27 aprile – conclude la Coldiretti interprovinciale – il mercato di Porta Romana sarà aperto dalle 8 alle 14, mentre mercoledì 1 maggio dalle ore 9 alle 15.

Redazione